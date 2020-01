West Ham reçoit un coup de pouce alors qu’un homme clé reviendra plus tôt que prévu

Date de publication: Lundi 13 janvier 2020 6:46

West Ham a reçu une amélioration majeure de sa condition physique avec l’annonce que le gardien de but Lukasz Fabianski ne devrait affronter que quelques semaines en marge.

Le joueur de 34 ans a dû s’absenter à seulement 13 minutes de la défaite de vendredi soir à Sheffield United après s’être blessé à la hanche après un coup de pied de but.

On craignait que l’international polonais ne subisse une réapparition de la blessure qu’il avait subie à Bournemouth en septembre, également lors d’un coup de pied de but, qui a dû être opéré et mis à l’écart pendant trois mois.

Cependant, une analyse lundi a montré que la blessure n’est pas grave et qu’il pourrait être de retour à temps pour affronter Liverpool à la fin du mois.

Le directeur médical de Hammers, Richard Collinge, a déclaré: «C’est une bonne nouvelle dans le sens où Lukasz n’a pas aggravé ni subi de récidive de la blessure précédente.

«Le scan a montré une légère inflammation et irritation du tissu cicatriciel, ce qui est assez courant après la chirurgie, et évidemment la source de l’inconfort qu’il a ressenti vendredi.

«Nous devons maintenant simplement laisser l’inflammation s’installer et nous attendre à ce que Lukasz soit de nouveau disponible dans quelques semaines.»

L’Espagnol Roberto a suppléé Fabianski pour une grande partie de son sort original, mais une série d’erreurs a vu West Ham s’effondrer sur la table.

David Martin, signé comme troisième gardien du club au cours de l’été, a remplacé Fabianski à Bramall Lane, mais son erreur a conduit au seul but du match.

West Ham a tenté de renouer avec son ancien gardien Darren Randolph de Middlesbrough, mais lui aussi a eu des problèmes de blessures cette saison.

Les Hammers affronteront Everton samedi, se rendront à Leicester mercredi prochain et accueilleront West Brom en FA Cup le week-end suivant.