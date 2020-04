West Ham United et Crystal Palace se battront pour l’ex-star de Sunderland Josh Maja

L’attaquant anglais de Bordeaux Josh Maja (L) célèbre après avoir marqué un but avec le défenseur serbe de Bordeaux Vukasin Jovanovic (R) lors du match de football français L1 entre le FC Girondins de Bordeaux (FCGB) et Nîmes (NO) au stade Matmut Atlantique à Bordeaux, dans le sud-ouest du sud-ouest France, le 3 décembre 2019. (Photo de NICOLAS TUCAT / .) (Photo de NICOLAS TUCAT / . via .)

West Ham United et Crystal Palace sont tous deux intéressés par la signature du jeune bordelais Josh Maja, selon des informations du Sunderland Echo.

Cependant, l’attaquant nigérian ne sera pas bon marché et il est estimé à environ 10 millions de livres sterling.

Le joueur de 21 ans a marqué six buts dans l’élite française cette saison, après son arrivée des espoirs de promotion de la Ligue 1, Sunderland, en janvier 2019.

West Ham et Crystal Palace se battront pour l’ex-star de Sunderland Josh Maja

Désireux de retourner en Angleterre

Le leader de Bordeaux se réjouirait d’un retour en Angleterre. Le London born forward suscite l’intérêt du duo de Premier League West Ham et Crystal Palace.

Les deux clubs ont besoin d’un avant-centre prolifique et devraient le combattre dans une guerre d’enchères pour l’international nigérian cet été.

Sébastien Haller a lutté pour la cohérence au Stade olympique. Ajouter de la profondeur en haut pourrait être juste ce qui est nécessaire pour les Hammers la saison prochaine.

Pendant ce temps, Palace cherchera à décharger son attaquant belge à hauts revenus Christian Benteke, afin de libérer de l’argent pour un mouvement vers Maja.

Succès à Sunderland

Avant son déménagement dans le sud-ouest de la France, Josh Maja était sous forme électrique pour Sunderland, marquant 16 fois au troisième niveau du football anglais.

Son déménagement à l’étranger était bien documenté dans la nouvelle série de Sunderland «Til I die» de Netflix, les Black Cats n’ayant pas réussi à le clouer à une prolongation de contrat sur Wearside.

Sunderland pourrait cependant profiter de la hausse du jeune, car une clause de vente a été incluse dans le cadre de l’accord qui a vu Maja quitter le nord-est.

Cette clause est censée représenter 10% de tous les frais futurs, donc si l’attaquant devait partir pour le chiffre de 10 millions de livres sterling, Phil Parkinson empocherait un minou en bonne santé de 1 million de livres sterling.

Photo principale

Intégrer à partir de .