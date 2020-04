West Ham veut un défenseur de 28 millions de livres sterling, mais pourrait être repoussé par Manchester City

West Ham United aurait aimé Boubacar Kamara de Marseille.

Selon The Express, West Ham United est intéressé par la signature du défenseur de Marseille Boubacar Kamara – mais Manchester City pourrait encore le remplacer.

On prétend que West Ham a repéré Kamara cette saison et serait intéressé à le faire signer après avoir impressionné pour Marseille.

Cependant, Pep Guardiola et ses coéquipiers à Manchester City sont également enthousiastes et pourraient lancer une offre de 28 millions de livres sterling pour gazumper les Hammers et amener Kamara au stade Etihad.

Marseille aurait craint des problèmes financiers en raison de la pandémie mondiale et aurait fait appel à Paul Aldridge pour aider à vendre des joueurs à des clubs anglais – et Kamara pourrait en conséquence.

Un déménagement à City peut être plus attrayant que West Ham, mais au moins les Hammers peuvent offrir de meilleures opportunités en équipe première, ce qui est important pour le jeune.

Kamara n’a que 20 ans, mais a accumulé 28 apparitions sous Andre Villas-Boas cette saison, et même s’il est principalement un défenseur central, il peut également jouer en milieu de terrain.

Kamara n’est pas grand à seulement 6 pieds de haut, mais il est rapide et doué pour un défenseur central, donc ce n’est pas une grande surprise que Pep Guadiola le veuille à City.

West Ham pourrait le considérer comme un remplaçant d’Issa Diop au cœur de leur défense s’il devait continuer, mais leurs espoirs de le signer ont certainement pris un coup avec City intéressé également.

