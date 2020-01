West Ham vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch Pending Match Premier League 2019-2020

Bon match que nous aurons ce mercredi 29 janvier dans un duel en attente du Premier League 2019-2020, quand il Jambon ouest Cherchez à profiter de sa condition de local en essayant de donner la cloche lors de la réception d’un Liverpool qui sortira pour imposer sa hiérarchie dans sa visite à London Olympic.

Heure et canal West Ham vs Liverpool

Siège: London Olympic Stadium, Londres, Angleterre

Heure: 19h45 depuis l’Angleterre. 13 h 45 depuis le Mexique et l’Amérique centrale. 14 h 45 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 16 h 45 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

West Ham vs Liverpool LIVE

L’image de Jambon ouest accomplit une campagne très compliquée dans le premier ministre luttant pour le salut. Mercredi dernier, ils ont visité Leicester City en battant 4-1 pour conserver 6 victoires, 5 nuls et ont été battus 12 fois.

Les Marteaux ils ont eu une activité pour la dernière fois samedi dernier en FA Cup où ils ont reçu le West Bromwich Albion battu 0-1 et avec cela ils ont été éliminés augmentant leur mauvais moment.

De son côté, le Liverpool C’est une saison spectaculaire qui a pratiquement avec le titre de Premier ministre dans le sac. Le dernier jour, la semaine dernière, ils ont souffert pendant battre les loups 1-2, avec qui ils ont atteint 22 victoires et un match nul en 23 duels.

Les Rouges ils ont également eu une activité pour la dernière fois le week-end dernier dans la FA Cup où ils ont visité la ville de Shrewsbury en tirant au sort 2-2 et avec cela ils devront aller à la Replay.

Les deux Jambon ouest comme lui Liverpool Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de franchir une nouvelle étape vers leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons les Hammers en position 17 avec 23 points, tandis que les Reds sont les leaders avec 67 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. West Ham vs Liverpool.

