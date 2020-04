Jack Wilshere a admis que son déménagement à West Ham n’a pas fonctionné comme prévu: “Cela n’a pas fonctionné pour moi, je vais être honnête”, a déclaré Wilshere. Ça ne s’est pas passé comme je le voulais, j’ai perdu trop de football, je n’ai jamais assez joué. Je veux me remettre sur la bonne voie, ramener ma carrière sur la bonne voie, recommencer à jouer à des jeux semaine après semaine et recommencer à me sentir comme un footballeur. ”