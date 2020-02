Whatsapp | Applications | Pourquoi l’application prend trop de temps pour lancer de nouvelles fonctionnalités | Applications | Smartphone | Apps | NNDA | Technologie NNRT

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les mises à jour prennent du temps? Whatsapp C’est l’une des applications qui compte environ 2 milliards d’utilisateurs dans le monde. Elle est même considérée comme l’application la plus téléchargée lorsque quelqu’un achète un certain téléphone portable. Pourquoi son succès? Ici, nous vous disons.

D’accord Whatsapp 2009 a été créé, diverses fonctions et équipements ont pu communiquer avec nos proches. Cela est né en remplacement des SMS classiques. De son côté, Telegram, son concurrent le plus proche, est arrivé 5 ans après l’arrivée de l’application appartenant désormais à Facebook.

Mais beaucoup demanderont: pourquoi Whatsapp La mise à jour et l’ajout de nouvelles fonctionnalités prennent-ils beaucoup de temps? Pourquoi devons-nous attendre que Telegram le batte? Eh bien, il y a une raison simple.

Lors d’une série de questions posées à la chaîne d’informations WABeta, un compte Twitter chargé de révéler les dernières modifications apportées à WhatsApp, a indiqué qu’il y avait un problème:

Ce sont quelques raisons pour lesquelles Telegram devance toujours WhatsApp dans ses actualités. (Photo: WhatsApp)

La réponse a démenti la première croyance: ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un produit Facebook et qu’il a plus de filtres d’approbation que jamais. “Ce n’est pas exactement comme ça, WhatsApp a toujours mis du temps à lancer des fonctions.”

«Ils s’attendent généralement à ce que les anciennes compilations de l’App Store et de Google Play soient arrivées à expiration (car de nombreux utilisateurs utilisent toujours des versions obsolètes de WhatsApp). L’activation globale d’une fonction signifie que les utilisateurs qui ont d’anciennes versions peuvent recevoir l’effet d’activer d’autres contacts en utilisant des versions récentes, ils préfèrent donc toujours attendre. Oui, ils pourraient faire expirer leurs versions avant, mais pendant cette période, ils préfèrent faire un bon test entre la bêta et les développeurs, pour garantir la meilleure expérience sans erreur pour l’utilisateur », explique l’expert.

Compte tenu de cela, il convient de se demander si, dans Telegram, ils sont plus imprudents quant aux versions finales car elles sont considérablement plus rapides à mettre à jour. Un point que le spécialiste ne partage pas simplement: «ils ont des plans de développement différents et probablement une idée différente de la mise en œuvre des fonctions».

Maintenant que tu sais, aujourd’hui Whatsapp Il espère étendre le «mode sombre» sur les appareils iPhone, en plus d’ajouter les autocollants animés attendus et même les 117 nouveaux emojis d’ici la fin de l’année. D’autres changements sont le renforcement de la vie privée.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp Il a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.