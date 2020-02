Whatsapp | Comment | 4 étapes pour savoir si quelqu’un vous a bloqué dans l’application | Applications | Apps | Wasap | Smartphone | Trick | Viral | NNDA | Technologie NNRT

Une série de méthodes qui ne manquent pour rien au monde. Whatsapp C’est devenu l’application dans laquelle plusieurs utilisateurs échangent quotidiennement des messages. Selon un dernier décompte effectué par la société, plus de 2 000 millions d’utilisateurs utilisent la plateforme soit pour transmettre un message, envoyer des photos, envoyer une vidéo et même partager des documents.

La façon dont Facebook a développé l’application de Whatsapp fait que tous les gens du monde, grands ou petits, l’utilisent d’une manière qui ne finit pas de les confondre en appuyant sur l’un ou l’autre bouton.

Mais que se passe-t-il si nous nous connectons à WhatsApp et ne voyons peut-être pas la photo de profil d’une personne. Si nous essayons de lui envoyer un message, il n’arrive pas correctement. Cela vous a-t-il bloqué?

Lorsque vous bloquez quelqu’un Whatsapp, vous ne pouvez plus recevoir de messages de cette personne. Sachez quels sont les indices les plus fréquents pour savoir si un certain utilisateur a décidé de ne rien partager avec vous et de vous éliminer de ses contacts.

Voulez-vous savoir si quelqu’un vous a bloqué sur WhatsApp? Suivez ces étapes. (Photo: WhatsApp) Vous ne pouvez plus voir l’état «dernier» ou «en ligne» du contact dans la fenêtre de discussion. Vous ne voyez pas les mises à jour de la photo de profil du contact. Tous les messages envoyés à un contact qui vous a envoyé verrouillés ils gardent une coche (message envoyé) mais la deuxième coche (indiquant la livraison du message) ne sort jamais. Vous ne pouvez pas les ajouter à aucun groupe

Voici d’autres indices pour savoir si ce personnage ne veut pas vous parler:

Les messages WhatsApp que vous envoyez à un contact bloqué n’atteignent pas l’appareil. Les contacts bloqués ne peuvent pas voir votre «dernier». heure “ou” en ligne “. Les contacts bloqués ne peuvent pas voir vos mises à jour de statut. Les contacts bloqués ne peuvent pas voir les modifications apportées à votre photo de profil. Vous ne pouvez pas envoyer de messages à un contact bloqué tant que vous n’avez pas déverrouillé le contact.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp Il a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, de nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.

Vous verrez également des personnes en smoking, des costumes de mariée, des hommes et des femmes donnant des bouteilles à leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans Whastapp de nouveaux endroits comme la cabane, le ramassage, la planche à roulettes seront ajoutés. Dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le Boome

D’autres objets qui seront également présents sont le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre avec des rideaux, le désaturateur, le piège à souris, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.