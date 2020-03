WhatsApp | Google Maps | Connaître la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir l’emplacement des cartes Google Maps qui vous sont envoyées par WhatsApp | GPS | Apps | Wasap | Applications | Smartphone | Technologie en temps réel

WhatsApp est l’une des applications les plus populaires aujourd’hui. Il suffit de demander à quelqu’un un numéro de téléphone pour discuter à l’heure que nous voulons et d’où nous sommes.

Mais ce n’est pas tout WhatsApp Il nous permet également de partager des photos, des vidéos, de passer des appels vidéo, des appels, entre autres types d’envoi de contenu multimédia dont nous avons besoin à ce moment. Bien que la plateforme vienne tout juste d’intégrer le fameux “mode sombre”, il y a encore certains problèmes au sein de l’application qui doivent être résolus.

L’application vous permet d’envoyer à n’importe quel utilisateur non seulement sa position exacte, mais aussi sa position en temps réel. Cependant, si nous ouvrons la carte, plusieurs fois, elle n’affiche pas le point fixe où se trouve notre contact. Pourquoi cela se produit-il et comment y remédier?

Savez-vous pourquoi parfois ils n’ouvrent pas l’emplacement exact d’un contact WhatsApp? Vous devez le faire. (Photo: WhatsApp)

Si lorsque vous ouvrez la carte de Google Maps vous ne voyez pas où se trouve votre contact, tout ce que vous avez à faire est de fermer toutes les applications ouvertes à ce moment, même WhatsApp, car beaucoup d’entre eux travaillent en arrière-plan.

Vérifiez ensuite que Google Maps Déterminez où vous êtes et pouvez voir votre emplacement depuis l’application. Plus tard, il rouvre WhatsApp et cliquez sur la carte que votre ami vous a envoyée.

Là, vous verrez le point où se trouve votre contact, même s’il a partagé sa position en temps réel, vous verrez qu’il se déplace sans problème. Tu as réussi?

N’oubliez pas que plusieurs fois il y a un conflit entre une application et WhatsApp, cela se produit plusieurs fois car les deux applications doivent être complètement mises à jour afin qu’elles partagent les mêmes codes d’accès à votre emplacement.

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’émoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens étreignant, le ninja sont également activés.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes qui allaitent leurs enfants au biberon, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.