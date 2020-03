WhatsApp: l’astuce pour activer les messages qui s’autodétruisent | Applications | Smartphone | Viral | Tutoriel technologique

Voulez-vous garder vos conversations privées? Voilà ce que vous devez savoir. WhatsApp C’est devenu l’outil le plus pratique pour discuter dans le monde entier. En ajoutant simplement le numéro de contact d’une personne sur votre téléphone portable, vous pouvez parler et passer des appels vidéo rapidement, à tout moment et en tout lieu.

Maintenant, dans cette période de quarantaine dans laquelle une grande partie du monde se trouve pour éviter l’augmentation des cas de coronavirusDes milliers d’utilisateurs l’utilisent quotidiennement WhatsApp pouvoir parler de différents sujets: de l’anniversaire de quelqu’un à ce qui se passe en ville.

Bien que l’application apporte une série de nouveautés lors de sa mise à jour, cette fois un groupe d’utilisateurs qui ont téléchargé la bêta de l’application et ont pu tester depuis longtemps une des fonctions les plus attendues: c’est la possibilité de s’autodétruire un message après un certain temps.

De cette façon, vous pouvez définir la fréquence à laquelle vous souhaitez que vos messages soient supprimés. (Photo: WABeta Info)

L’objectif est très simple: améliorer la confidentialité des conversations que nous menons dans WhatsApp.

Selon Twitter de WABeta Info, la version 2.20.83 et la version 2.20.84 ont inclus ce nouvel outil. Cependant, comme il s’agit d’une version bêta, WhatsApp peut être limité dans son utilisation et, en fin de compte, il peut ne pas apparaître en fonction de la façon dont il est utilisé.

Pour l’activer, accédez simplement au profil de tout contact avec lequel vous parlez et vous avez terminé. (Photo: WABeta Info)

Les utilisateurs qui ont accès à WhatsApp beta pour Android peut trouver la nouvelle fonction dans le menu Paramètres de chaque chat. Pour l’utiliser, cliquez sur l’option Supprimer les messages et choisissez la durée des nouveaux messages avant de les supprimer. En ce sens, le programme propose plusieurs options: Arrêt, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois et 1 an.

Avec la minuterie réglée, les utilisateurs peuvent voir une icône d’horloge qui les avertit que le message disparaîtra, ainsi que des informations sur la durée prévue.

Comme cela s’est produit avec le “mode sombre”, WhatsApp devrait, s’il est approuvé, commencer à se répandre dans les prochains mois et ainsi atteindre en toute sécurité les appareils Android et iPhone. Ça vous a plu?

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, sont également activés avec une main serrée, des gens étreignant, le ninja.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes qui allaitent leurs enfants au biberon, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans WhastApp De nouveaux endroits comme cabane, ramassage, planche à roulettes seront ajoutés. Alors que dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le boomerang.

D’autres articles qui seront également présents comprennent le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre rideau, le broyeur, la souricière, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui viendront WhatsApp sont les drapeaux et les symboles seront le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

L’année dernière, Unicode avait également inclus une cinquantaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, dont le paon, la flamme, un boulier, le métier de super-héros ou la double hélice d’ADN.

Selon une étude mondiale du cabinet de conseil Brandwatch sur Twitter, les emojis sont plus utilisés par les femmes (61%) que par les hommes (39%) et sont principalement utilisés pour exprimer des émotions positives – les trois quarts ont une signification optimiste.

7 astuces WhatsApp

1. Mémos vocaux mains libres: Juste en maintenant enfoncée l’icône du microphone et en faisant glisser vers le haut, vous pouvez bloquer la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le téléphone avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message «étoile», où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône “étoile”.

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages favoris en allant dans Paramètres et Messages favoris ou en sélectionnant le nom du chat et en touchant “Messages favoris”. Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages en vedette”.

3. Lisez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir consulter WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations téléphoniques sur un ordinateur. Vous pouvez donc envoyer des messages, des photos et des gifs sans avoir à tenir votre ordinateur entre vos mains.