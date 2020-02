Whatsapp | Mise à jour | Ce sont les fonctions qui arriveront en 2020 | Mode sombre | Autocollants | Messages d’autodestruction | Applications | Smartphone | NNDA | Technologie NNRT

Mis à jour le 03/02/2020 à 20:42

Une des choses que vous aimerez et qui arrivera bientôt! Si une application existe, elle est utilisée pour échanger des milliers de mots. Whatsapp. Grâce à elle, une personne peut discuter avec n’importe qui dans le monde, que ce soit un membre de sa famille, ses amis, ses collègues et même son partenaire.

D’accord Whatsapp Il a intégré une série de fonctions depuis sa création, de nos jours, les utilisateurs peuvent profiter d’autocollants, d’emojis et même du «mode sombre» souhaité. Mais quoi d’autre prépare la demande.

En 2019, l’application a fait des efforts pour que des milliers de personnes puissent profiter d’une plate-forme simple avec beaucoup de choses à faire. Intégrer les applications qu’ils utilisent sur le téléphone en un seul est le rêve des utilisateurs.

Voilà pourquoi cette 2020 Whastapp prépare une série de développements qui arriveront, au cours des 12 mois, à la demande.

Ce sont les nouveaux autocollants WhatsApp animés. (Photo: Andro4all) Messages qui s’autodétruisent: Ces messages ne peuvent être utilisés qu’en groupe et ont la particularité que, lorsque vous parlez à quelqu’un, votre chat disparaîtra progressivement comme par magie sans laisser de trace. Quelque chose qui est toujours en attente, mais qui arrive. Tweeters animés: Bien que WhatsApp ait déjà des autocollants, les autocollants en mouvement ne sont pas encore présents. Selon le portail WABeta Info, l’application placera de nouveaux éléments dans sa section et à partir de là, vous pouvez les télécharger officiellement.Mode Boomerang: C’est l’un des outils les plus utilisés sur Instagram pour créer des GIF amusants avec des images qui vont de l’avant et puis de retour. Une des choses qui seront éventuellement intégrées à l’avenir: la musique aux États-Unis: si Facebook et Instagram ont cette fonction, pourquoi pas encore WhatsApp. C’est l’une des choses dont beaucoup rêvent pour pouvoir profiter davantage de la plateforme. Il est prévu que cette fonction arrivera également dans l’application avant la fin de l’année.Nouveau WhatsApp: Fin 2019, WhatsApp a ajouté un total de 220 nouveaux emojis. Maintenant, Emojipedia a annoncé qu’en 2020, jusqu’à 117 émoticônes seront intégrées qui, peut-être, atteindront l’application entre novembre et décembre Publicité: Bien qu’elle ait initialement été évoquée, WhatsApp a confirmé qu’elle ne prépare pas cet outil. WhatsApp: bien qu’en Inde, il ait déjà été activé, 2020 devrait atteindre le monde entier afin d’effectuer des paiements de manière simple, sûre et rapide.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp ajouté en novembre ses 230 nouveaux emojis, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que durant ce mois.