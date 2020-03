WhatsApp | Profil photo | comment télécharger la photo de profil de n’importe qui | Capture d’écran | Applications | Capture d’écran | Trick | Apps | Wasap | NNDA | Technologie NNRT

Une astuce que vous n’hésiterez pas à utiliser. WhatsApp présente une série de changements chaque fois que vous recevez une mise à jour. Au cours des dernières heures, il a été annoncé que la version bêta de l’application apporte un nouvel outil qui vous permettra de supprimer des messages après un certain temps; de même, le “mode sombre” existe déjà partout dans le monde.

Mais comme WhatsApp intègre de nouvelles fonctions, en supprime également certaines. Pendant un certain temps, les utilisateurs ont déclaré que l’application ne vous permettait plus d’enregistrer ou de partager la photo de profil de votre ami, collègue, ami, etc. avec un autre contact.

Cependant, il existe un moyen de le faire sans que l’autre personne s’en aperçoive. C’est très simple et vous n’avez pas besoin d’avoir un programme tiers pour y parvenir.

Afin d’enregistrer une photo de profil, vous pouvez l’envoyer à votre e-mail ou en utilisant une capture d’écran. (Photo: WhatsApp)

Il vous suffit d’ouvrir la photo de profil de la personne en question, puis d’appuyer sur les trois points et là vous verrez l’outil de partage.

Choisissez ensuite l’option e-mail, dans ce cas Gmail. Joindra automatiquement l’image de couverture utilisée par un certain utilisateur dans WhatsApp.

Après cela, envoyez-le lui et prêt. C’est une astuce assez simple, mais cela vous évitera d’avoir à capturer et recadrer la photo, ce qui la rendra souvent défigurante.

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’émoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens étreignant, le ninja sont également activés.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes allaitant au biberon leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.