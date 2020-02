Whatsapp | Rodriguistas | Vous pouvez maintenant obtenir les autocollants de Rodrigo González, «Peluchin», dans vos conversations | Smartphone | Applications | Viral | Trick | NNDA | Technologie NNRT

L’une des choses qui étaient nécessaires dans l’application. Whatsapp C’est l’une des applications que les jeunes et les adultes utilisent le plus pour pouvoir discuter avec toutes les personnes qu’ils ont comme contact sur leur téléphone portable. Ils peuvent discuter à tout moment de la journée, sans aucune interruption.

Grâce à cet outil, qui a vu le jour en 2014, il a réussi à ajouter plus de fonctionnalités à sa plateforme de messagerie. Whatsapp maintenant, il a ce qu’on appelle le “mode sombre” et, à l’heure actuelle, l’arrivée de 117 nouveaux emojis est attendue.

Mais tout comme vous pouvez partager du contenu multimédia, vous pouvez également les créer. C’est le cas d’un groupe de jeunes de la page Facebook Last News qui n’ont pas voulu laisser passer l’occasion de lancer une série d’autocollants de Rodrigo González, également connu sous le nom de «Peluchín».

Ce sont les autocollants de González, alias «Peluchín», qui sont partagés sur WhatsApp. (Photo: Dernières nouvelles)

Le personnage controversé est actuellement dans l’œil de la tempête après que Cathy Sáenz et sa partenaire Karen Schwarz ont ouvert un procès contre lui pour “violence contre les femmes” et “violence psychologique”.

Les autocollants sont totalement gratuits et vous n’aurez qu’à entrer sur Instagram de Last News. Dans cet espace, vous pouvez voir un lien de Whatsapp Que contient sa biographie. Rejoignez-nous et, automatiquement, vous recevrez en groupe et toutes les 15 minutes, les autocollants de Rodrigo González, ‘Peluchín “.

Parmi les autocollants, nous pouvons trouver González avec une phrase bien connue partagée au cours des derniers jours. De plus, chacun d’eux est accompagné d’une expression de l’ancien conducteur de «Válgame Dios».

PLAINTES CONTRE «PELUCHÍN»

À travers son compte Facebook, Rodrigo González a révélé les plaintes que Karen Schwarz, Cathy Saénz et Susana Umbert ont déposées contre lui. Le chauffeur a qualifié de “hilarante” les mesures légales prises par des personnalités latines.

Lundi matin, Karen Schwarz et Cathy Sáenz sont arrivées au siège du ministère public pour porter plainte contre Rodrigo González, «Peluchín», apparemment pour violence psychologique.

Cette plainte a également été ajoutée par la responsable du divertissement de Latina, Susana Umbert. Elle a qualifié la «violence contre les femmes» de qualificative pour les «programmes de mise à mort» que l’ancien chauffeur de «Dieu me bénisse».

«Voici toutes les plaintes qui m’ont été adressées, je les rends publiques. C’est hilarant », a écrit Rodrigo González dans son compte Facebook, en joignant les documents.

Exigez Rodrigo González Susana Umbert, Karen Schwarz et Cathy Sáenz

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp Il a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.