Whatsapp | Thème sombre | vous avez déjà le “mode sombre”: découvrez comment l’activer officiellement | Apps | Smartphone | Viral | Tutoriel | NNDA | Technologie NNRT

Whatsapp Il s’agit d’une application de messagerie instantanée qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages texte et vocaux, de passer des appels et des appels vidéo, de partager des images, des documents et des emplacements d’utilisateurs, entre autres. L’application a été créée par WhatsApp Inc. en 2009 et en 2015, elle est acquise par Facebook. Il est actuellement l’une des applications de messagerie les plus téléchargées au monde et diffuse constamment des mises à jour.

Après plusieurs mois, il a atteint tous les appareils du monde. L’une des fonctions les plus attendues par tous est enfin activée. Ceci est le “mode sombre” de Whatsapp, la fonction qui vous permet de modifier la couleur de l’ensemble de l’application et de la transformer en couleur de plomb.

Selon Google, le “mode sombre” est destiné non seulement aux gens à économiser de l’énergie, mais aussi à éviter la fatigue oculaire, surtout lorsqu’ils lisent leurs messages, leurs e-mails, la nuit. Comment puis-je l’avoir dans WhatsApp?

Pour commencer, vous devez mettre à jour Whatsapp à la version la plus récente: numéro 2.20.13. Lorsque vous le faites, accédez simplement à la section Chats et procédez comme suit:

Allez dans Paramètres, puis allez dans la section qui dit “Chats”. Là, vous verrez la fonction appelée “Thème”. Cliquez dessus et vous remarquerez trois options: Système par défaut, clair et foncé. Lorsque vous appuyez sur Foncé, l’application changera complètement de tonalité. De cette façon, vous pouvez activer le “mode sombre” de WhatsApp. (Photo: capture)

En ce sens, WhatsApp a changé l’avatar et la couleur d’arrière-plan lorsque le thème sombre est activé, bien que l’on ne sache pas s’il conservera ce nouveau design dans la version finale, comme un vert étrange qui a intégré obscurcissant l’interface et qui change concernant la couleur bleu nuit habituelle qui est habituellement utilisée.

Bien sûr, le “mode sombre” de Whatsapp Il se trouve déjà sur tous les appareils Android dotés de la version 2.20.13. Il est nécessaire de spécifier si vous voulez essayer cette fonction maintenant, vous devez devenir un testeur bêta. Comment c’est fait! Ici, nous vous l’expliquons.

Comment devenir bêta-testeur WhatsApp?

Être un bêta-testeur est plus facile que vous ne le pensez et n’importe qui peut vraiment l’être. Ce sont les étapes à suivre pour que vous aussi.

Entrez ce lien de test d’application sur Android. Demandez l’accès au bêta-testeur. Attendez quelques minutes et vous serez à l’intérieur.

Vous pouvez également le faire depuis l’application Play Store de votre smartphone Android. Vous n’aurez qu’à rechercher WhatsApp, entrer et descendre. Là, vous verrez l’option d’être un bêta-testeur de Whatsapp.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Bien qu’au Pérou, il est connu comme taxi moto, ce véhicule fera partie de la nouvelle liste d’emojis qui sera placée dans Whatsapp au cours de cette année Cette charrette motorisée, baptisée Rick Auto Rickshaw Il se caractérise par sa large utilisation par les Asiatiques, qu’ils connaissent sous le nom de tuk tuk.

Ceci et d’autres émoticônes seront intégrés dans Whatsapp Ce 2019 avec 230 icônes parmi lesquelles se trouve le compagnon argentin, quelque chose que les Sudistes avaient longtemps demandé.

Voici quelques-uns des nouveaux designs qui seront disponibles sur Google et Apple. (Photo: Unicode)

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans La liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans Whatsapp, enfin les personnes handicapées absentes arriveront.

Dans la «liste des visages heureux» des dessins d’une personne sourde (femme et homme dans différents tons de peau), un bras et une jambe mécanique, une oreille avec une aide auditive, des personnes en fauteuil roulant, des personnes seront à la disposition des utilisateurs à l’aide d’une sonde et d’un chien guide ou d’assistance.

Également inclus dans cette mise à jour, le nombre 12 selon Unicode, des couples de deux hommes ou deux femmes se tenant la main dans la catégorie famille.

