WhatsApp | Trick | Ainsi, vous pouvez lire vos messages WhatsApp sans que personne ne sache que vous avez ouvert l’application | Comment lire des messages sans application ouverte | Applications | Smartphone | Viral | Tutoriel | Wasap | Widgets | Android | NNDA | Technologie NNRT

WhatsApp C’est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée en quarantaine afin de ne pas quitter le domicile et éviter la propagation de coronavirus. Grâce à des appels vidéo et à des SMS, n’importe qui peut communiquer avec ses amis, ses collègues, sa famille, etc.

Sans doute, WhatsApp Il est devenu l’outil de communication au-dessus d’autres comme Messenger, Tik Tok, Instagram, entre autres.

Mais il y a une astuce que beaucoup ignorent et que vous pouvez essayer maintenant. Saviez-vous que vous pouvez lire vos messages depuis l’application sans l’ouvrir et que tout le monde sait que vous êtes connecté? Pour cela, vous devez procéder comme suit.

Vous devez d'abord déverrouiller le smartphone et accéder au bureau principal, puis appuyer sur l'écran. Maintenant, nous appuyons longuement sur l'écran. De cette façon, différentes options de configuration et de personnalisation seront activées. Cliquez sur widget. En fonction des applications et des programmes que vous avez sur votre téléphone, plus ou moins de pages de widgets apparaîtront. Comme ils sont généralement classés par ordre alphabétique, vous devez aller au dernier, jusqu'à ce que nous voyions WhatsApp.Le widget WhatsApp occupe généralement un espace de 4×2 selon Android. Maintenez-le enfoncé et faites-le glisser vers la page vide, car contrairement à une icône d'application qui occupe une seule case, ce widget fait 4 cases de large par 2 de haut.

Lorsque vous l’avez fait, donnez-lui simplement l’autorisation d’entrer vos messages et c’est tout. Ceci est l’application officielle de WhatsApp, afin qu’aucun tiers ne puisse lire vos conversations.

Tous les messages que vous recevez y apparaîtront.

Nouveaux emojis sur WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, sont également activés avec une main serrée, des gens étreignant, le ninja.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes qui allaitent leurs enfants au biberon, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

Les emoji de Chaparrón Bonaparte et d'autres seront visibles sur WhatsApp en 2020.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans WhastApp De nouveaux endroits comme cabane, ramassage, planche à roulettes seront ajoutés. Alors que dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le boomerang.

Les emoji de Chaparrón Bonaparte et d'autres seront visibles sur WhatsApp en 2020.

D’autres objets qui seront également présents sont le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre rideau, le broyeur, la souricière, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui viendront WhatsApp sont les drapeaux et les symboles seront le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

L’année dernière, Unicode avait également inclus une cinquantaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, dont le paon, la flamme, un boulier, le métier de super-héros ou la double hélice d’ADN.

Selon une étude mondiale du cabinet de conseil Brandwatch sur Twitter, les emojis sont plus utilisés par les femmes (61%) que par les hommes (39%) et sont principalement utilisés pour exprimer des émotions positives – les trois quarts ont une signification optimiste.

Fatigué de WhatsApp? Suivez ces étapes pour supprimer votre compte

La suppression d’un compte n’est pas la même chose que la déconnexion de WhatsApp sur un mobile (par exemple, désinstaller l’application ou supprimer les données), car le compte est supprimé du mobile et des serveurs WhatsApp. En d’autres termes, vous ne pouvez plus vous connecter avec elle sur un autre téléphone mobile.

Si vous êtes déterminé à supprimer votre compte WhatsApp, envisagez d’exporter les messages avant de pouvoir les lire plus tard, si vous le souhaitez. Sinon, entrez les paramètres de WhatsApp, accédez à la section Compte et appuyez sur Supprimer mon compte.

Comment ouvrez-vous le même compte sur plusieurs téléphones portables? Ce sera l'avenir de WhatsApp selon les dernières fuites.

La suppression du compte WhatsApp est définitive et, en outre, il n’y a pas de délai de grâce pendant lequel vous pouvez tout regretter et récupérer tout ce qu’il était. Supprimé, supprimé reste, il est donc normal que WhatsApp vous demande une triple confirmation de vos intentions.

Dans le cas où vous avez changé le numéro et que vous ne savez pas comment avoir toutes vos conversations avec le nouveau, alors vous avez ces étapes:

Entrez les paramètres, puis le compteAppuyez ensuite sur Changer le numéro, puis le suivantAprès cela, WhatsApp vous demandera le numéro précédent et le nouveau numéro. Confirmer et prêt

Utilisez-vous les appels vidéo WhatsApp pendant la quarantaine?

Êtes-vous fasciné par les appels vidéo? Vous devez lire ceci. WhatsApp il est devenu l’un des outils essentiels pendant la période de quarantaine que traversent divers pays du monde pour empêcher la propagation de covid-19. Grâce à cette application, différents utilisateurs peuvent écrire, envoyer des vidéos, des GIF, entre autres contenus multimédias.

Cependant, l’une des fonctions les plus utilisées tout au long de la période de non-départ est les appels vidéo et les appels. Selon WhatsApp Ces derniers jours, l’utilisation de ce service a augmenté de 50%.

Savez-vous pourquoi vous ne devriez pas utiliser les appels vidéo? Communiquer en voyant l’autre conduit non seulement à une utilisation excessive des mégaoctets, mais empêche également certains utilisateurs de parler à leur famille, en particulier ceux qui ont besoin de compagnie ou sont malades.

Pour que les serveurs tombent, l’Association pour la promotion des infrastructures nationales (AFIN) a mentionné que les utilisateurs devraient être plus responsables lorsqu’ils utilisent Internet, en particulier lorsqu’ils effectuent des streaming ou des appels vidéo inutiles.

Faites-vous des appels vidéo tous les jours à tout moment? C'est ce que vous devez savoir immédiatement.

