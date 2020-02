Whatsapp | Trick | Comment changer la taille de police de l’application | Smartphone | Applications | Apps | Wasap | NNDA | Technologie NNRT

Si vous ne voyez pas bien, calmez-vous, l’astuce vous évitera cette difficulté. Whatsapp C’est l’application de messagerie rapide que de nombreuses personnes utilisent pour communiquer. Grâce à la plate-forme assez facile à utiliser, vous pouvez envoyer une diversité de contenus multimédias tels que des vidéos, des photos, des GIF, des émoticônes et même des autocollants animés, qui sont à la mode.

Dans les derniers jours Whatsapp Il a activé son “mode sombre” dans l’application, ce qui vous permet de changer la couleur de l’ensemble du système, il vous permettra même d’économiser beaucoup de batterie et même d’éviter la fameuse fatigue visuelle.

Mais ce n’est pas tout. Lorsque vous ouvrez votre compte Whatsapp Dans un nouveau téléphone, il est complètement non configuré, mais pour pouvoir accéder à diverses fonctions, vous devrez enquêter un peu plus dans l’application.

C’est le cas de la taille de police. Il y a des milliers de personnes qui utilisent l’application sans aucune modification, mais d’autres ont du mal à visualiser leurs conversations et finissent par rapprocher le téléphone portable de leurs yeux pour lire ce que leur ami ou une personne importante lui a écrit.

De cette façon, vous pouvez augmenter la taille des lettres WhatsApp. (Photo: capture)

Si vous souhaitez agrandir la taille de police de vos conversations WhatsApp, vous devez effectuer les étapes suivantes. Nous devons vous dire que vous risquez de perdre certains détails esthétiques, mais il vaut mieux prendre soin de votre santé.

La première chose que vous devez faire est d’entrer les paramètres de Whatsapp. Pour ce faire, cliquez sur l’icône des trois points que vous avez dans le coin supérieur droit, et dans le menu déroulant qui apparaît, cliquez sur l’option Paramètres.

Vous entrerez dans la configuration de Whatsapp, où toutes les options sont divisées en différentes sections. Ici, cliquez sur la section Chats où vous pouvez modifier les paramètres liés à vos conversations.

Dans la section Chats, vous aurez plusieurs sections dans lesquelles les options sont divisées. Ce que vous devez faire ici est de cliquer sur l’option Taille de police que vous aurez dans la section Paramètres de discussion.

Une fenêtre contextuelle apparaît dans laquelle vous pouvez choisir la police ou la taille de police que vous souhaitez utiliser, avec les options Petite, Moyenne et Grande. Ici, gardez à l’esprit que la taille moyenne est la taille normale qui vient par défaut, vous pouvez donc rendre la lettre un peu plus petite ou plus grande, mais il n’y a pas de choix.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp ajouté en novembre ses 230 nouveaux emojis, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que durant ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.