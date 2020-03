WhatsApp | Trick | Comment empêcher des étrangers de voir votre photo de profil | Profil | Photo | États-Unis | Applications | Apps | Smatphone | Viral | Trick | NNDA | Technologie NNRT

Avez-vous l’impression que quelqu’un vous espionne? Voilà ce que vous devez faire. WhatsApp Il s’agit de l’une des applications les plus utilisées pendant la période de quarantaine pour empêcher la propagation du coronavirus dans le monde. La plupart des gens ont non seulement tendance à partager des messages, mais aussi à s’encourager à rester à la maison en passant des appels et des appels vidéo.

Même Facebook a annoncé cette semaine que le WhatsApp augmenté de plus de 50%. Cependant, malgré le nombre de fonctions qu’il nous offre, il y en a que vous devez configurer pour que votre compte soit entièrement protégé et, surtout, conserve la confidentialité.

C’est le cas de la photo de profil. Bien que cela serve de lettre d’introduction à une autre personne, cela peut devenir un outil dangereux si nous n’apportons pas les changements nécessaires.

Saviez-vous que des étrangers peuvent accéder à votre photo de profil depuis WhatsApp? Les utilisateurs de partout dans le monde, simplement en enregistrant votre numéro de téléphone dans leur agenda, peuvent voir votre selfie placé dans le profil de l’application. Comment le cacher? Pour cela, il existe quelques étapes simples.

Découvrez toutes les étapes pour que personne d’autre ne puisse voir votre photo de profil WhatsApp. (Photo: WhatsApp) Ouvrez votre profil WhatsApp et cliquez sur Compte. Vous y trouverez la section Confidentialité. Vous y trouverez une section intitulée “Qui peut voir mes informations personnelles”. Dans l’onglet “Photo de profil”, vous devez signaler que seuls vos contacts doivent la consulter.

Une fois que vous avez configuré cette section, toutes les personnes qui ont votre numéro et dont vous avez programmé le téléphone portable pourront voir votre photo de profil. S’ils ne sont pas en tant que contacts, ils ne verront pas l’image que vous partagez dans l’application.

Dans ces mêmes options de paramètres, vous pouvez également déterminer si une personne peut voir votre dernière heure de connexion ou qui vous voulez que vos États voient. Assez simple.

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de chat. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’émoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens étreignant, le ninja sont également activés.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes allaitant au biberon leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans WhastApp De nouveaux endroits comme cabane, ramassage, planche à roulettes seront ajoutés. Alors que dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le boomerang.

D’autres articles qui seront également présents comprennent le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre rideau, le broyeur, la souricière, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui viendront WhatsApp sont les drapeaux et les symboles seront le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

L’année dernière, Unicode avait également inclus une cinquantaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, dont le paon, la flamme, un boulier, le métier de super-héros ou la double hélice d’ADN.

