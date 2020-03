Whatsapp | Trick | comment empêcher l’application de lire vos messages privés | Cryptage de bout en bout | Applications | Tutoriel | Smartphone | Viral | Téléphones portables | Protection | NNDA | Technologie NNRT

L’une des choses que vous devez toujours configurer ou lire tout ce que vous écrivez. Whatsapp C’est l’une des applications de messagerie rapide qui a gagné en popularité ces dernières années. Grâce à lui, vous pouvez non seulement envoyer une série de textes, mais aussi partager des images, des vidéos, des fichiers PDF et Word, des GIF, des émoticônes et même les autocollants les plus drôles.

Plus de 2000 millions d’utilisateurs se connectent à chaque instant Whatsapp pour parler avec tous vos proches, amis de l’Université, collègues, partenaire, etc. Cependant, il y a une chose que vous devez savoir.

Tu savais que Whatsapp Lire tous vos messages que vous envoyez à quelqu’un d’autre? Même si vous ne le croyez pas. L’application, sur son site Web, indique qu’elle fait cette fonction via ses robots et qu’il existe une méthode pour l’interdire.

«La sécurité et la confidentialité de nos utilisateurs font partie de notre ADN, et c’est pourquoi nous avons un cryptage de bout en bout. Grâce au chiffrement de bout en bout, vos messages, photos, vidéos, messages vocaux, documents, mises à jour de statut et appels sont en sécurité », explique la société.

Voulez-vous que vos conversations soient totalement sécurisées? Ensuite, vous devez le faire dans WhatsApp. (Photo: capture)

Ils mentionnent également que le chiffrement de bout en bout dans WhatsApp garantit que seuls vous et le destinataire pouvez lire ce qui est envoyé, et que personne d’autre, pas même WhatsappJe peux le faire. «Vos messages sont sécurisés par des verrous et seuls vous et le destinataire avez les codes spéciaux pour ouvrir et lire les messages. Pour plus de protection, chaque message que vous envoyez possède son propre verrou et son propre code. Tout cela se fait automatiquement, sans avoir besoin d’activer les paramètres ou de créer des conversations secrètes spéciales pour sécuriser vos messages », dit-il.

Comment activer le chiffrement de bout en bout?

Ouvrez le chat.Appuyez sur le nom du contact pour accéder à l’écran d’informations. Cryptage pour afficher le code QR ou 60 chiffres.

Si votre contact est physiquement présent, l’un de vous peut scanner le code QR de l’autre ou comparer visuellement le code de sécurité à 60 chiffres. Si vous scannez le code QR et qu’il correspond, une coche verte apparaîtra. Comme les codes correspondent, vous pouvez être sûr que personne n’intercepte vos messages ou appels.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

Alors que WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne soient également visibles qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.