Whatsapp | Trick | Comment lire et répondre à un message sans paraître connecté | Applications | Apps | Smartphone | Viral | NNDA | Technologie NNRT

Pour que vous en teniez compte. Whatsapp C’est l’application qui génère une série d’interactions entre les utilisateurs et qui fait sensation à chaque mise à jour qu’ils effectuent, comme le «mode sombre», qui vous permettra non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi d’améliorer l’éclairage nocturne et d’éviter la fatigue visuel

Quand quelqu’un nous écrit Whatsapp Nous apparaîtrons toujours comme connectés dans l’application. Par exemple, si vous recevez une notification maintenant, même si vous n’indiquez pas l’heure de votre connexion, le mot “en ligne” sera visible sous votre nom.

Voulez-vous savoir comment ne jamais apparaître connecté? L’une des astuces que beaucoup de gens réclament. Bien qu’il existe des applications tierces qui offrent ce type de solution, elles ont tendance non seulement à voler des informations, mais aussi à accéder à vos contacts sans autorisation.

Rencontrez l’astuce sensationnelle pour ne plus jamais apparaître “en ligne”. (Photo: WhatsApp)

Pour ce faire simplement, lorsque vous recevez une notification, elle apparaîtra dans la barre d’alerte et vous pourrez lire ce que dit le message.

Dans le cas où deux notifications ou plus arrivent, il est possible qu’elles ne s’affichent plus et vous devez utiliser une deuxième alternative. C’est assez simple et il vous suffit de désactiver à la fois vos données et votre signal Wi-Fi.

Entrez ensuite vos conversations et lisez-les en toute tranquillité d’esprit. La même astuce de Whatsapp Il est utilisé pour éviter de laisser une marque si vous voulez voir les états de vos amis. Tu le savais?

L’astuce fonctionne à 100% et n’échoue presque pas. Bien qu’il existe des applications qui peuvent effectuer ces étapes de manière simple, vous devez toujours être très prudent pour éliminer la sécurité des Whatsapp.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp ajouté en novembre ses 230 nouveaux emojis, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que durant ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.