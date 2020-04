WhatsApp | Trick | comment utiliser l’application comme un bloc-notes | Bloc-notes | Comment utiliser l’application en tant que signet personnel et prise de notes | Applications | Apps | Téléphones portables | Tutoriel | Viral | NNDA | Technologie NNRT

Avez-vous un besoin urgent d’un bloc-notes? WhatsApp C’est l’une des applications les plus populaires dans le monde. La plupart de ses utilisateurs ont tendance à échanger des photos, des vidéos, des documents en Word ou PDF et même des emojis. Vous pouvez également envoyer des GIF, passer des appels vidéo et des appels avec d’autres personnes. Découvrez les étapes pour l’utiliser comme un bloc-notes.

Au moment du coronavirus et de la quarantaine obligatoire, diverses personnes utilisent WhatsApp comme arme de communication face à l’éloignement social et à l’impossibilité de rendre visite à vos proches.

L’application a plusieurs astuces cachées. S’il ne suffit que de les découvrir à travers son système de configuration, il est encore loin d’être comme Telegram.

Pour créer un bloc-notes sur WhatsApp, vous devez également créer un groupe et supprimer votre partenaire. (Photo: WhatsApp)

Cependant, il existe une curiosité que peu de gens connaissent. Saviez-vous que vous pouvez utiliser WhatsApp comme bloc-notes? Pour l’exécuter, vous n’avez pas besoin d’installer de programme qui interfère avec vos conversations, et encore moins d’envahir vos photos et vidéos. Pour ce faire, procédez comme suit:

Ouvrez WhatsApp, saisissez Contacts et cliquez sur Nouveau contact Créez une carte avec un nom tel que le Bloc-notes ou votre propre carte et entrez votre numéro de téléphone mobile Quittez WhatsApp, accédez à l’application Appels sur votre mobile et recherchez-en une nouvelle Contact dans le répertoire À partir d’ici, appuyez sur l’icône Envoyer un message WhatsApp, envoyez-en un test et à partir de ce moment, vous aurez un nouveau contact appelé Bloc-notes sur WhatsApp.

Il y a aussi l’astuce de créer un groupe de WhatsApp. Là, il vous suffit de vous ajouter et d’ajouter votre ami de confiance. Supprimez ensuite votre partenaire et le tour est joué, le chat sera à vous et vous pourrez changer son nom.

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de conversation. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Bien que WhatsApp ait ajouté ses 230 nouveaux emojis au mois de novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent les 2 000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier sur WhatsApp, les emojis que beaucoup prétendaient arriveraient enfin. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, sont également activés avec une main serrée, des gens étreignant, le ninja.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes qui allaitent leurs enfants au biberon, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

