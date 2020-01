Whatsapp | Viral | Comment obtenir des autocollants Candy Candy dans vos conversations | Applications | Apps | Smartphone | Rassurez-vous | Pérou | Chili | Mexique | Espagne | Terry | NNDA | Technologie NNRT

Connaissez-vous tous les épisodes? Venons-en maintenant à l’application. «Candy Candy» est l’esprit qui a marqué les générations et fait prendre conscience à plus de 100 chapitres. Maintenant que ce dessin animé a déjà des autocollants, voici comment les obtenir pour les partager Whatsapp Et tous vos amis.

Bien qu’ils ne soient pas présents dans un pack d’autocollants comme le reste des personnages ou des super-héros, vous pouvez les créer à votre style. Comment pouvez-vous avoir les autocollants «Candy Candy» sur Whatsapp? Il est très facile de les faire.

La création d’un autocollant à partir d’une photographie pour un usage personnel est très simple et peut être effectuée, par exemple, avec Sticker Make. Cependant, si ce que nous voulons est de créer des packages d’autocollants et de les télécharger en tant qu’application à télécharger par d’autres utilisateurs, des connaissances techniques et de développement sont nécessaires, permettant la création d’applications à l’aide d’interfaces et d’API compatibles avec WhatsApp.

De cette façon, vous pouvez obtenir les autocollants «Candy Candy» sur votre WhatsApp. (Photo: capture)

Le système choisi est choisi, les paquets d’autocollants de Whatsapp On pense qu’ils doivent répondre aux exigences suivantes:

Chaque autocollant doit avoir un fond transparent Les dimensions exactes doivent être de 512 x 512 pixels (hauteur et largeur) Le poids de l’autocollant ne doit pas dépasser 100 kilo-octets (poids de l’image)

En revanche, l’utilisateur doit créer une icône qui identifie le pack d’autocollants lors de son téléchargement. Pour cet élément, l’entreprise exige une dimension maximale de 96 x 96 pixels (hauteur et largeur) et doit avoir un poids qui ne dépasse pas 50 kilo-octets (poids de l’image).

Enfin, vous pouvez inclure l’intégralité du pack d’autocollants «Candy Candy» sur le site Web sticker.ly afin qu’il puisse être téléchargé par tous ceux qui souhaitent les partager sur WhatsApp.

À PROPOS ET CANDY CANDY »

Candy Candy (キ ャ ン デ ィ ・ キ ャ ン デ ィ Kyandi Kyandi?) Est un manga japonais écrit et illustré par Kyōko Mizuki, l’un des pseudonymes de Keiko Nagita, et le mangaka Yumiko Igarashi, publié au Japon par Kōdansha Ltd. de 1975 à 1979. L’histoire raconte les expériences d’une orpheline nommée Candice “Candy” White. Il a été adapté dans une série animée par Toei Animation entre 1976 et 1979, qui a été distribuée internationalement, devenant très populaire dans de nombreux pays. Il a remporté le premier prix Kodansha Manga pour le shōjo en 1977. Les ventes de mangas ont atteint 13 millions d’exemplaires.

La série animée, en code mélodrame, raconte l’histoire de Candy qui, en 1898, le 7 mai au printemps, est abandonnée comme un bébé dans la neige avec une poupée qui porte le nom de Candy, d’où le nom qui On lui donne: Candice White, appelée par tous Candy; la même nuit, ils trouvent un autre bébé Annie.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Bien qu’au Pérou, il est connu comme taxi moto, ce véhicule fera partie de la nouvelle liste d’emojis qui sera placée dans Whatsapp au cours de cette année Cette charrette motorisée, baptisée Rick Auto Rickshaw Il se caractérise par sa large utilisation par les Asiatiques, qu’ils connaissent sous le nom de tuk tuk.

Ceci et d’autres émoticônes seront intégrés dans Whatsapp Ce 2019 avec 230 icônes parmi lesquelles se trouve le compagnon argentin, quelque chose que les Sudistes avaient longtemps demandé.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans La liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans Whatsapp, enfin les personnes handicapées absentes arriveront.