Whatsapp | Viral | Comment supprimer votre compte à vie | Applications | Smartphone | Wasap | Trick | NNDA | Technologie NNRT

Savez-vous pourquoi vous devez effectuer ces étapes? N’allez-vous plus utiliser votre compte? Whatsapp? De nombreuses personnes créent des comptes de temps en temps, soit pour pouvoir discuter avec d’autres amis, soit pour changer de numéro. Cependant, la plupart ne savent pas qu’il existe une astuce simple pour faire place à cet utilisateur.

Chaque fois qu’une personne crée un compte Whatsapp, vous êtes invité à enregistrer votre numéro de mobile pour recevoir un SMS avec un code de sécurité. Cependant, si vous n’utilisez plus de numéro de téléphone et décidez de ne pas annuler votre numéro de téléphone mobile, vous risquez de vous retrouver en difficulté.

Lorsque l’un ne supprime pas complètement son compte précédent de l’application et qu’un autre avec un numéro différent est créé, il peut arriver que la nouvelle personne qui a votre numéro précédent, lors de l’inscription et en suivant toute la procédure, puisse accéder à vos conversations passées sans aucun type du problème.

Si vous supprimez votre compte WhatsApp, ce sont les données que vous perdrez. (Photo: WhatsApp)

La suppression d’un compte n’est pas la même chose que la déconnexion de Whatsapp sur un mobile (par exemple, désinstaller l’application ou supprimer les données), car le compte est supprimé des serveurs mobile et WhatsApp. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous reconnecter avec elle sur un autre mobile.

Si vous êtes déterminé à supprimer votre compte de Whatsapp, pensez à exporter des messages avant de pouvoir les lire plus tard, si vous le souhaitez. Sinon, accédez aux paramètres WhatsApp, accédez à la section Compte et appuyez sur Supprimer mon compte.

La suppression du compte WhatsApp est définitive et, en outre, il n’y a pas de délai de grâce pendant lequel vous pouvez vous repentir et récupérer tout ce qu’il était. Les suppressions supprimées et supprimées, il est donc normal que WhatsApp demande une triple confirmation de vos intentions.

Si vous avez changé de numéro et que vous ne savez pas comment récupérer toutes vos conversations avec la nouvelle, procédez comme suit:

Allez dans Paramètres, puis dans Compte suivant, appuyez sur Modifier le numéro, puis sur Suivant. Après cela, WhatsApp demandera le numéro précédent et le nouveau numéro. Confirmez et partez

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp ajouté en novembre ses 230 nouveaux emojis, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que durant ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.

Vous verrez également des personnes en smoking, des costumes de mariée, des hommes et des femmes donnant des bouteilles à leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans Whastapp de nouveaux endroits comme la cabane, le ramassage, la planche à roulettes seront ajoutés. Dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le Boome

D’autres objets qui seront également présents sont le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre avec des rideaux, le désaturateur, le piège à souris, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui atteindront Whatsapp ce sont les drapeaux et le symbole sera le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

L’année dernière, Unicode avait également inclus une demi-centaine de nouveaux symboles qui ont révolutionné les réseaux sociaux, notamment le paon, la flamme, un boulier, la profession de super-héros ou la double hélice d’ADN.

Selon une étude mondiale de Brandwatch sur Twitter, les emojis sont plus utilisés par les femmes (61%) que par les hommes (39%) et sont principalement utilisés pour exprimer des émotions positives – les trois quarts ont une signification optimiste.