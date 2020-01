Whatsapp | Viral | Comment télécharger les autocollants Sakura Cardcaptors sur votre mobile | Autocollants | Smartphone | Applications | Trick | NNDA | Technologie NNRT

Ce sont les autocollants que vous devez télécharger dès maintenant! Faites-vous partie des personnes qui utilisent les autocollants dans chaque conversation de Whatsapp? L’application de messagerie rapide dispose déjà de plusieurs options pour améliorer la communication des utilisateurs. À tel point qu’il a développé le lancement de nouvelles versions pour les appels et les appels vidéo, afin qu’ils ne tombent pas.

En outre Whatsapp C’est une plate-forme où vous pouvez échanger des photos, des vidéos, des GIF, des emojis, des messages audio, entre autres contenus multimédias qui rendent votre interaction ne devient pas ennuyeuse.

C’est pourquoi un groupe d’utilisateurs, voyant le besoin et la permission que l’application leur donne, a créé une série d’autocollants par Sakura Cardcaptors, la série animée dont le jeune doit capturer toutes les cartes de clown pour garder le monde avec le total la sécurité

Sur les autocollants, nous pouvons observer Sakura avec son meilleur ami Kero, Syaoran, Yukito, Tomoyo, Toya, entre autres personnages de la première et de la deuxième saison.

Voici à quoi ressemblent les autocollants WhatsApp de Sakura Cardcaptors. (Photo: WhatsApp)

Pour les télécharger, il vous suffit d’aller sur la page spinnergame et d’y inscrire le mot “Sakura Cardcaptors”. À ce moment, tous les autocollants apparaîtront et vous pourrez les ajouter comme favoris pour vos conversations.

Si vous êtes un fan de Sakura Cardcaptors, il convient de noter que la série sera à nouveau diffusée à la télévision ouverte au Pérou à partir de son premier chapitre. On ne sait pas si le dernier arrivera: Clear Captor.

Mais pas seulement ce que vous pouvez faire Whatsapp, l’application a également activé son “mode sombre” attendu sur les appareils Android. Bien que l’iPhone doive encore attendre, il vous suffit de faire partie de la communauté bêta pour l’obtenir en premier.

À propos de Sakura Card Captor

Cardcaptor Sakura (カ ー ド キ ャ プ タ ー さ く ら Kādokyaputā Sakura, également connu sous le nom de Sakura, chasseur de cartes en Espagne ou Sakura Card Captors en Amérique latine dans la série télévisée espagnole ou simplement abrégé en CCS ou SCC) est une série de mangas écrite et illustrée par le CLAMP mangaka group, et dont l’adaptation à l’anime a été réalisée par Morio Asaka. L’histoire se concentre sur Sakura Kinomoto, une petite fille qui découvre ses étranges pouvoirs magiques après avoir accidentellement sorti un jeu de cartes qui étaient à l’intérieur d’un livre. Après cela, Sakura avec l’aide de ses amis est obligée de collecter et de prendre soin des “cartes Clow” pour éviter une “catastrophe” dans le monde.

Le manga a été publié pour la première fois en mai 1996 par la maison d’édition Kōdansha, dans le mensuel japonais de mangas shōjo Nakayoshi, jusqu’à sa fin en juin 2000 avec le douzième volume, compilant cinquante chapitres.

Par la suite, l’histoire du manga a été adaptée à une série animée de Madhouse Studios, diffusée au Japon du 7 avril 1998 au 21 mars 2000 sur la chaîne de télévision NHK, où elle s’est terminée avec un total de Soixante-dix épisodes.