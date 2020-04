WhatsApp viral | Évitez de recevoir des messages de vos amis WhatsApp sans avoir à les bloquer | Comment arrêter de recevoir des messages sans bloquer | Applications | Smartphone | Viral | Tutoriel | Téléphones portables | Pérou | États-Unis | Mexique | Argentine | Espagne | NNDA | Technologie NNRT

Une des astuces qui attirera également votre attention. Actuellement, pendant la période de quarantaine afin d’éviter l’expansion de la coronavirus, plusieurs personnes sont connectées depuis leur domicile via WhatsApp que ce soit avec vos proches, vos collègues et vos meilleurs amis.

Cependant, certains utilisateurs sont très bloqués en utilisant WhatsApp depuis quelques jours, ils envoient même des messages depuis leur réveil jusqu’à leur coucher. Cela fait de ces contacts, qui peuvent être quelqu’un que vous connaissez, devenir notre ennemi. Voulez-vous arrêter de recevoir des messages de cette personne sans avoir à les bloquer? Voilà ce que vous devez faire.

Pour qu’une personne cesse de nous parler sans avoir à prendre une décision radicale, vous n’avez pas besoin de télécharger un programme tiers qui entre dans vos conversations sans aucun filtre ou sans autorisation.

Vous devez non seulement faire taire la personne, mais également les archiver sur WhatsApp. (Photo: capture)

Cette astuce simple est tout à fait valable pour les groupes de WhatsApp, en plus des chats individuels. Cependant, le chat continuera à apparaître dans le menu principal de l’application et le nombre de messages vous rappellera qu’ils sont là et que vous devez les lire.

La seule chose que vous avez à faire est d’aller à gauche la conversation qui vous intéresse et de cliquer sur “archiver”. Magie, vous n’avez plus à porter ces messages de WhatsApp sans fin et vous pouvez avoir un peu de paix et de tranquillité sur votre smartphone.

En plus de cela, cliquez sur le contact que vous souhaitez éviter de recevoir des messages et taisez-le jusqu’à ce que vous puissiez désactiver ou tout simplement un an. Avec cela, les notifications ne vous parviendront pas, encore moins l’interruption.

Si vous voulez voir ce qu’ils vous ont écrit, allez simplement à la fin de toutes vos conversations et appuyez sur le bouton “Conversations archivées”. Lorsque vous entrez, vous verrez quels chats vous n’avez pas ouverts, mais attendez toujours une réponse.

C’est assez facile et fonctionne à 100%. N’oubliez pas que toutes les fonctions seront uniquement dans WhatsApp et que vous n’aurez pas à exposer vos conversations à d’autres pour quoi que ce soit dans le monde.

Nouveaux emojis WhatsApp

Comme chaque année, WhatsApp a ajouté une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de conversation. Récemment ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, moto-taxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été publiées.

Oui bien WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce «groupe restreint» ont été choisis après que leur sous-comité sur les emojis «a analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs» à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus. dans la liste et d’autres informations.

Ce sont les nouveaux emojis qui arriveront en 2020. (Photo: WhatsApp)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qui sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsAppEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons l’émoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens étreignant, le ninja sont également activés.

On verra également des gens en smoking, des robes de mariée, des hommes et des femmes allaitant au biberon leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

