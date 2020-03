Whatsapp | Viral | L’application ajoute de nouvelles couleurs et vous pouvez donc les changer | Trick | Wasap | Apps | Smarphone | Couleurs | NNDA | Technologie NNRT

Attendiez-vous cette mise à jour? Voulez-vous changer la couleur de la plateforme entière? Whatsapp? L’application apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. Désormais, les utilisateurs pourront non seulement modifier leurs conversations en mode dit «sombre», pour les téléphones Android et iPhone, mais vous pourrez également modifier les tonalités de vos conversations.

Afin de donner plus de vie à vos écrits, photos, vidéos, GIF, emojis, entre autres, Whatsapp a ajouté à la version 2.20.60 de nouvelles couleurs unies afin que vous puissiez les placer en arrière-plan de toutes vos conversations rapidement et facilement. Comment est-il réalisé?

Pour les activer, il vous suffit d’aller dans la section Paramètres de l’application. Une fois à l’intérieur, cliquez sur Chats et vous verrez la section qui dit Contexte.

Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez qu’une barre inférieure s’affiche à partir de laquelle vous pouvez choisir la couleur que vous aimez. Avant, ils n’étaient qu’un groupe de 12, mais maintenant les couleurs classiques sont ajoutées. Même si vous vous retrouvez dans les “modes sombres” de Whatsapp, ceux-ci changeront leur ton pour que vous ne perdiez pas cette fonction que seul le «thème sombre» vous offre, cela économise l’énergie de la batterie.

Ce sont les nouvelles couleurs qui viendront sur WhatsApp dans la prochaine mise à jour. (Photo: WhatsApp)

Mais ce n’est pas la seule nouveauté, mais en plus de changer l’arrière-plan de l’application, vous pouvez également voir la couleur unie que vous aimez le plus en temps réel. Si ce n’est pas à votre goût, changez-le simplement jusqu’à ce que vous trouviez votre favori.

Un autre détail de la nouvelle mise à jour de Whatsapp c’est qu’il travaille enfin sur une nouvelle fonctionnalité liée à la sécurité. La société concentre ses efforts sur la protection de la protection de votre sauvegarde hébergée sur Google Drive.

Pour le moment, nous n’avons pas d’autres détails, mais selon WABeta Info, cela explique que l’utilisateur ne pourra pas restaurer son historique de chat s’il perd le mot de passe utilisé pour crypter la base de données.

L’application sera mise à jour pour améliorer la sécurité de votre copie de vos conversations. (Photo: WhatsApp)

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp Il a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.