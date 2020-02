Whatsapp | Viral | Maintenant, vous pouvez envoyer et recevoir de l’argent en utilisant l’application | Envoyer de l’argent | Applications | Apps | Smartphone | Wasap | NNDA | Technologie NNRT

C’est l’outil que beaucoup attendaient. L’une des applications les plus utilisées dans le monde est Whatsapp. La plate-forme vous permet non seulement d’utiliser le fameux «mode sombre» maintenant, mais vous pouvez également discuter, partager des photos et des vidéos, et même faire des blagues avec vos amis en créant un groupe, en envoyant des GIF et même des émoticônes.

Mais Whatsapp Il souhaite intégrer une nouvelle fonction qui peut être la solution à plusieurs problèmes. C’est votre outil pour pouvoir et recevoir de l’argent. Comment ça marche

Il s’agit de WhatsApp Pay, un outil qui sera disponible avant la fin de 2020 et est déjà testé en Inde.

De cette façon, vous pouvez envoyer de l’argent via WhatsApp très bientôt. (Photo: F8)

Pour pouvoir envoyer de l’argent, il suffit d’entrer dans l’option de menu comme si nous avions envoyé une photo, puis nous observerons le symbole d’une pièce, jaune pour être précis. En appuyant dessus, nous devrons saisir notre carte de débit pour pouvoir effectuer une transaction, enfin choisir l’utilisateur auquel nous voulons envoyer de l’argent et prêt.

Le fonctionnement de WhatsApp Pay est que sa plus grande attraction est sa simplicité; car selon les développeurs, l’application n’aura besoin que du numéro d’un compte bancaire lié au compte vérifié de Whatsapp Il est déjà utilisé.

Nous espérons seulement que lorsque cet outil pratique mais risqué arrivera au Pérou, les fameuses fraudes qui ont été présentées depuis de nombreuses années ne commenceront pas à être fabriquées, en raison des mauvaises pratiques de personnes malveillantes.

Il convient de noter que ces derniers jours, Emojipedia a annoncé ce que seront les nouveaux 117 emojis qui feront partie de la famille des Whatsapp à la fin de l’année Ici, nous vous disons.

NOUVEAUX EMOJIS DANS WHATSAPP

Chaque année Whatsapp Ajoutez de nouveaux emojis à votre plateforme de conversation. Au cours des années précédentes, il avait officialisé les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, parmi divers types d’objets. Maintenant, grâce à Emojipedia, il a été annoncé quelles sont les émoticônes qui entreront fin 2020.

Alors que WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne soient également visibles qu’au cours de ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Rencontrez les nouveaux emojis qui arriveront sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.