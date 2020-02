Whatsapp | Viral | Pavel Durov | Le fondateur de Telegram dit de ne pas utiliser l’application pour cette raison | Applications | Smartphone | Viral | Trick | NNDA | Technologie NNRT

Dangereux ou pas? Avec quels programmes de chat resteriez-vous? Ce n’est pas la première, mais la deuxième fois que nous voyons ce conflit entre les applications de messagerie rapide les plus importantes. Le fondateur de Telegram s’est de nouveau armé contre Whatsapp et garantit à tous les utilisateurs qui utilisent l’application de ne pas le faire car elle est totalement dangereuse.

Il semble que cet appel soit fait il y a quelques jours, le piratage de l’application était connu Whatsapp Jeff Bezos, PDG d’Amazon, expose ses conversations et la diversité des documents qui ont été échangés.

Que dit Telegram? Pavel Durov, PDG de l’entreprise, a non seulement expliqué qu’il est transcendantal pour tous les utilisateurs de désinstaller Whatsapp, mais a également présenté une série de détails:

«Il y a des mois, j’ai écrit sur une porte dérobée qui permettait aux pirates d’accéder à toutes les données de mon smartphone via WhatsApp. Facebook, propriétaire de l’application, a déclaré n’avoir aucune preuve que le bogue avait été utilisé, mais la semaine dernière, il est devenu clair que la personne la plus riche de la planète, Jeff Bezos, avait pour objectif d’extraire des informations personnelles. Parce que l’attaque semble provenir d’un gouvernement, il est possible que d’autres entreprises et dirigeants aient également été piratés. »

Durov a également mentionné que «les agences de sécurité ne sont pas satisfaites du cryptage, forçant les développeurs à activer les portes dérobées pour contourner la sécurité et accéder aux données. Je sais que cela existe parce que plusieurs pays m’ont approché pour le faire, mais j’ai refusé de coopérer. En conséquence, Telegram est bloqué en Russie ou en Iran, où Whatsapp Il fonctionne sans aucun problème. ”

Bien qu’il soit vrai que Pavel Durov s’intéresse beaucoup à l’échec de WhatsApp, il n’est pas la première personne à porter de fortes accusations sur le manque apparent de sécurité de l’application la plus téléchargée au monde.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. Récemment, il a ajouté les icônes de maté, paella, chauve-souris, mototaxi, dent, clown, autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application fin 2020 ont été rendues publiques.

D’accord Whatsapp ajouté en novembre ses 230 nouveaux emojis, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que durant ce mois.

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans la liste et d’autres données.

Rencontrez les nouveaux emojis qui arriveront sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

Unicode a noté que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également permis la main tendue, les gens étreignant, le ninja.

L’un des emojis que l’on verra sur WhatsApp est celui de la mère qui donne une bouteille. (Photo: Emojipedia)

Vous verrez également des personnes en smoking, des costumes de mariée, des hommes et des femmes donnant des bouteilles à leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Ce sont des emojis que vous pouvez voir sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)