Whatsapp | Viral | WhatsApp: voici les étapes pour obtenir les autocollants Evangelion dans votre chat | Applications | Apps | Smartphone | Trick | Tutoriel | Colombie | Espagne | Mexique | Argentine | Chili Technology

Êtes-vous un fan d’anime Evangelion et tu veux avoir Asuka, Shinji, Rire, Misato, Ritsuko et Gendo sur ton portable? Whatsapp Vous avez créé la possibilité d’ajouter des autocollants à vos conversations et grâce à lui, il est possible de partager toutes sortes d’autocollants, il n’est donc pas disponible dans l’App Store. Si vous voulez savoir comment télécharger les autocollants de Evangelion, continuez à lire.

Bien qu’ils soient encore limités dans le magasin de Whatsapp, il y a la possibilité d’ajouter beaucoup plus d’autocollants à utiliser dans vos chats sans aucun problème et, surtout, gratuitement.

C’est le cas des autocollants de Evangelion, l’anime des années 90 qui a captivé plusieurs personnes à travers le monde et qui est aujourd’hui attendu pour la première de son nouvel OVA, Gospel 3.0 + 1.0.

Comment les télécharger? La première chose que vous devez faire est d’aller dans vos autocollants et dans cette fenêtre vous devrez écrire Animes – Autocollants WhatsApp WASTICKERS et lorsque le pack d’autocollants apparaît, vous devez les installer. Mais vous ne trouverez pas seulement ceux d’Evangelion, mais aussi d’autres modèles.

Parmi les autocollants anime, nous trouvons des personnages tels que Asuka, Shinji, Rei, Misato, Ritsuko, Gendo, entre autres. De plus, l’application vous donne la possibilité d’obtenir des autocollants des humeurs de Dragon Ball Z, Naruto et ceux qui génèrent progressivement de la popularité auprès de plusieurs utilisateurs.

Voici à quoi ressemblent les autocollants Evangelion pour WhatsApp. (Photo: capture)

EVANGELION SUR NETFLIX

L’un des gros paris de Netflix pour cet été a été l’acquisition de Neon Genesis Evangelion Pour étendre votre catalogue. L’anime mythique, sorti au Japon en 1995, est devenu une œuvre d’adoration qui a marqué une génération, a offert toutes sortes de retombées et de produits transmédia et a même figuré dans de nombreuses analyses et thèses sur la philosophie, la psychologie et la religion. Ce dernier en raison de la profondeur et de la complexité de son tracé, qui se déroule dans un avenir dystopique avec mèches et a une forte composante symbolique.

Nombreux sont ceux qui veulent profiter de leur arrivée sur Netflix pour entrer pour la première fois dans la série et rattraper leur retard, d’autant plus que dans 2020 viendra votre dernier film, Evangelion: Final.

NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Bien qu’au Pérou, il est connu comme taxi moto, ce véhicule fera partie de la nouvelle liste d’emojis qui sera placée dans Whatsapp au cours de cette année Cette charrette motorisée, baptisée Rick Auto Rickshaw Il se caractérise par sa large utilisation par les Asiatiques, qu’ils connaissent sous le nom de tuk tuk.

Ceci et d’autres émoticônes seront intégrés dans Whatsapp Ce 2019 avec 230 icônes parmi lesquelles se trouve le compagnon argentin, quelque chose que les Sudistes avaient longtemps demandé.

Voici quelques-uns des nouveaux designs qui seront disponibles sur Google et Apple. (Photo: Unicode)

Selon le site Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que leur sous-comité Emojis “a analysé des milliers de propositions soumises par les utilisateurs” dans le monde entier, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus dans La liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans Whatsapp, enfin les personnes handicapées absentes arriveront.

Voici quelques-uns des nouveaux designs qui seront disponibles sur Google et Apple. (Photo: Unicode)

Dans la «liste des visages heureux» des dessins d’une personne sourde (femme et homme dans différents tons de peau), un bras et une jambe mécanique, une oreille avec une aide auditive, des personnes en fauteuil roulant, des personnes seront à la disposition des utilisateurs à l’aide d’une sonde et d’un chien guide ou d’assistance.

Voici quelques-uns des nouveaux designs qui seront disponibles sur Google et Apple. (Photo: Unicode)

Également inclus dans cette mise à jour, le nombre 12 selon Unicode, des couples de deux hommes ou deux femmes se tenant la main dans la catégorie famille.

Parmi les aliments, l’un des groupes les plus utilisés au monde, même pour des usages au-delà de la cuisine, il y aura des représentations d’ail, oignon, gaufres, beurre, falafel, huître, boîte à jus, seau de La glace et la fameuse herbe argentine.

De plus, des animaux tels que le paresseux, la loutre, l’orang-outan, la moufette et le flamant rose présenteront également un emoji cette année.

Cette liste, dont l’application dépendra des applications de chat et des systèmes d’exploitation mobiles, qui dans certains cas modifient les images originales avec d’autres avec leur propre cachet, est complétée par de petits dessins de Saturne, un yo-yo, un parachute, un masque de plongée , un banjo, un gilet de sécurité ou une bande adhésive.

