WhatsApp Web | trick | WhatsApp Web et l’astuce à considérer pour fermer votre compte depuis votre téléphone portable | Applications | smartphone | virale | applications | Wasap | Colombie | Chili | Argentine | Équateur | Mexique | États-Unis | Pérou Technology

Le tutoriel vous verrez ci-dessous vous aidera à vous connecter si vous n’êtes pas près de votre ordinateur. Si vous êtes l’une des personnes auprès desquelles vous souhaitez répondre à votre message Whatsapp ou, souvent, écrivez à quelqu’un d’urgence au travail et vous ne voulez pas prendre votre appareil mobile, un programme pour le faire sans avoir à toucher le smartphone. Cela fonctionne facilement et rapidement.

Il s’agit de WhatsApp Web, l’application qui peut être ouverte depuis n’importe quel ordinateur et discuter avec qui nous voulons à tout moment de la journée.

Avec seulement capable de scanner notre code QR peut accéder à toutes les conversations actives dans notre cellule, même vous archivés.

Cependant, il y a un truc que beaucoup de gens ne sont pas conscients. Que se passe-t-il si vous laissez ouvert WhatsApp Web et vous avez la façon de dire à votre collègue de travail que vous avez quitté votre journal? Pour cela, il n’y a qu’une seule étape qui vous facilitera la vie.

Pour fermer votre session WhatsApp Web où que vous soyez, procédez comme suit. (Photo: WhatsApp) Ouvrez l’application WhatsApp sur votre móvilVe les trois points de la partie supérieure droite et sélectionnez WhatsApp websi se rappeler à quelle heure est entrée sur l’ordinateur sur lequel vous voulez vous déconnecter, vous ne pouvez sélectionner cette option. Sinon, vous pouvez fermer toutes les sessions avec la dernière alternative.

Dans le cas de WhatsApp WebSon utilisation dans les ordinateurs personnels et ordinateurs portables pour des informations privées, des messages et des fichiers confidentiels ne sont pas extraits par d’autres personnes qui utilisent également le dispositif est recommandé.

À l’heure actuelle, il est prévu que, dans un avenir pas trop lointain, WhatsApp activera dans sa version Web les fameux appels, appels vidéo, le «mode sombre» et l’envoi d’autocollants animés.

7 astuces qui amélioreront votre service sur WhatsApp Web

Avoir plus d’un compte Web WhatsApp

WhatsApp Web pour ouvrir deux comptes sur le même PC, tout dépendra de la façon dont de nombreux navigateurs ont installé. Vous pouvez utiliser Chrome, Firefox ou Edge, et même augmenter ce nombre avec des fenêtres de navigation privée. De cette façon, vous pouvez avoir plus de comptes.

WhatsApp Web: lire des messages sans «lâcher prise»

WhatsApp Web Vous permet de lire les messages sans la double coche bleue montrant le contact. A la réception d’un message, au lieu de cliquer sur la conversation, placez le curseur dans la colonne de gauche. En le mettant là, vous pouvez lire le dernier message reçu.

WhatsApp Web: transférer des fichiers du mobile vers le PC

Si vous obtenez un fichier au téléphone et que vous voulez voir sur le PC, vous ne devez cliquer dessus pour le télécharger. De plus, si vous avez un document sur votre ordinateur, vous pouvez le copier et le coller dans un chat pour le prendre plus tard sur votre mobile. Un mécanisme très simple.

WhatsApp Web: augmentez la vitesse audio

Il existe une extension Google Chrome appelée Zapp, conçue pour fonctionner avec WhatsApp Web. Ce logiciel augmente la vitesse de lecture des fichiers audio au cas où vous n’auriez pas beaucoup de temps pour l’écouter attentivement.

Web utilisez uniquement WhatsApp sur votre ordinateur

Pour ce faire, téléchargez simplement WhatsApp Web pour le bureau, connectez-vous et configurez la plate-forme pour qu’elle s’ouvre automatiquement lorsque vous allumez l’ordinateur.

Pour ce faire, allez dans Paramètres; Options de bureau; Ouvrez WhatsApp lorsque vous vous connectez. Une fois activé, cochez simplement l’option pour garder la session ouverte et chaque fois que le PC est allumé, WhatsApp Web sera disponible.

WhatsApp Web: modifier le fond d’écran

Pour modifier le fond d’écran, appuyez simplement sur les trois points situés dans le coin supérieur gauche à côté de la photo de profil.

De cette façon, un menu d’options sera activé. Cliquez sur Paramètres, puis double-cliquez sur fond d’écran. Diverses variantes seront déployés là.

WhatsApp Web: Composer une conversation en lecture

L’utilisateur peut marquer une conversation comme lu puis l’examiner. Pour cela il faut aller sur un certain chat, cliquer sur le bouton droit de la souris et choisir l’option “Marquer comme non lu”.

NOUVEAUX EMOJIS DANS WHATSAPP

Comme chaque année, Whatsapp Vous avez ajouté une nouvelle liste d’emojis à votre plateforme de conversation. icônes récemment ajoutés accouplent, paella, la chauve-souris, la mototaxi, la dent, le clown, l’autruche, entre autres personnages et / ou des objets. Cette fois-ci, grâce à Emojipedia, a fait un certain public les smileys qui font partie de l’application à la fin de 2020.

tandis que Whatsapp Il a ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne puissent également être vus qu’au cours de ce mois.

Rencontrez les nouveaux emojis qui arriveront sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

Selon le site d’Unicode, les nouveaux membres de ce « groupe restreint » ont ensuite été élu son sous-comité sur Emojis « analyser des milliers de propositions envoyées par les utilisateurs » dans le monde, qui devait inclure les raisons pour lesquelles ils devraient être inclus sur la liste et d’autres données.

Ce sont des emojis que vous pouvez voir sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter les sentiments et faciliter l’expression des idées, en particulier dans WhatsappEnfin, les emojis que beaucoup prétendaient arriveront. Quels sont les nouveaux? Nous les présentons ici.

L’un des emojis que l’on verra sur WhatsApp est celui de la mère qui donne une bouteille. (Photo: Emojipedia)

Parmi les nouveaux visages, nous trouverons les emoji, celui du visage heureux avec une larme d’émotion, également l’homme moustache et les lunettes prononcées, sont également activés la main tendue, les gens étreignant, le ninja.

Vous verrez également des gens en smoking, des costumes de mariée, des hommes et des femmes qui nourrissent leurs enfants, le Père Noël sans moustache, sans cœur ni poumons.

Rencontrez les nouveaux emojis qui arriveront sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

D’autre part, dans la section des animaux, nous trouverons la plante en pot, le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, la plume, le scarabée, le phoque, la mouche, le cafard , le ver de terre, le rocher, le bois.

Sur la nourriture, nous trouverons l’olive, la myrtille, le poivre, le pain pita, le tamale, la fondue, le thé à bulles et la théière.

Emojipedia a également indiqué que dans WhastApp de nouveaux endroits comme la cabane, le ramassage, la planche à roulettes seront ajoutés. Dans la section des objets, nous aurons la baguette magique, la pinata colorée, la poupée russe, l’aiguille et le fil, le nœud, la sandale, l’accordéon, le casque militaire, le long tambour, la pièce de monnaie, la scie à main, le Boome

L’emoji Chaparrón Bonaparte et d’autres seront visibles sur WhatsApp en 2020. (Photo: Emojipedia)

D’autres objets qui seront également présents sont le crochet, le tournevis, le miroir, l’échelle, la fenêtre avec des rideaux, le désaturateur, le piège à souris, le pilon, l’affiche, la brosse à dents avec du dentifrice et la pierre tombale.

Enfin, d’autres emojis qui atteindront Whatsapp ce sont les drapeaux et le symbole sera le signe de l’ascenseur, le symbole transgenre, le drapeau transgenre.

