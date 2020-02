Wifi | Applications | Astuce pour savoir si vous êtes volé Internet Wifi | Fing | smartphone | Téléphones portables | applications | trick | virale | NNDA | Technologie NNRT

Il y a beaucoup de gens qui proposent cette astuce, mais peu qui vous donnent une réponse. Savez-vous s’ils vous volent Wifi? Savez-vous vraiment combien de personnes se connectent à votre Internet et le ralentissent, et vous ne savez pas? Beaucoup de gens se plaignent que la navigation de leurs appareils est assez lente à cause du signal sans fil de leur routeur, mais ils ne savent peut-être pas que quelqu’un entre illégalement dans votre connexion.

Pour savoir, peut-être, il faut avoir à effectuer une série d’étapes ou appeler le responsable de l’entreprise qui vous donne le signal Wifi. Bien que cela puisse être fastidieux, nous allons aujourd’hui vous montrer une étape assez simple pour savoir combien de personnes sont connectées au routeur.

Il existe plusieurs alternatives, mais sans aucun doute, l’une des plus populaires est Fing. Il est disponible pour iOS et Android, il est entièrement gratuit et son fonctionnement est aussi simple que d’ouvrir l’application et de la laisser effectuer une analyse du réseau.

L’application vous propose non seulement de savoir combien d’appareils sont connectés au Wifi, mais aussi la permanence, d’où et l’IP de l’utilisateur qui s’est accroché à votre Wifi.

Avec l’application Fing, vous saurez combien de réseaux sont connectés à votre Wifi. (Photo: Peru.com)

C’est assez intéressant, car avec cela, vous pouvez non seulement bloquer, mais aussi changer votre mot de passe à tout moment de manière très simple.

Gardez à l’esprit, bien sûr, que les adresses IP sont généralement dynamiques, de sorte qu’elles peuvent changer au fil du temps. C’est pourquoi nous vous recommandons toujours de changer votre mot de passe chaque fois que vous le pouvez.

Un détail que vous devez garder à l’esprit est que Fing Fing ne fonctionne qu’avec le réseau et la bande auxquels vous êtes connecté. La plupart des nouveaux routeurs diffusent dans deux bandes (2,4 GHz et 5 GHz). Si vous êtes connecté à 5 GHz, Fing n’affichera que les appareils qui sont également connectés à 5 GHz, en contournant ceux qui utilisent la bande 2,4 GHz. Pour une analyse plus approfondie, vous devrez vous connecter aux deux bandes et les pointer toutes.

Mieux encore, l’application ne vous demande pas d’avoir un téléphone portable enraciné, comme le font d’autres types d’applications qui offrent la même chose, mais qui peuvent générer des attaques sur votre smartphone.

COMMENT CHANGER LE MOT DE PASSE

Il vous suffit d’ouvrir le navigateur de votre téléphone portable et d’accéder à l’IP de votre routeur. Il s’agit généralement de 192.168.1 et du classique 192.168.1.1. Si votre navigateur ne prend pas en charge ce type de connexion ou affiche une erreur d’adresse, vous devez procéder comme suit.

Entrez votre signal Wifi depuis votre smartphone, puis accédez au réseau sélectionné et à partir de là, cliquez sur le nom du signal. Ensuite, vous devez aller dans les options de modification et vous y verrez votre adresse IP. Copiez-le et collez-le à nouveau dans votre navigateur.

De là, vous accéderez à une nouvelle page, celle de votre fournisseur d’accès Internet. De là, allez simplement dans la zone où il est indiqué que vous souhaitez modifier le mot de passe de votre routeur, faites-le, puis enregistrez-le.

Il n’y a pas d’étape plus simple pour le faire depuis votre téléphone portable. N’oubliez pas de mettre un mot de passe assez sécurisé pour que les personnes sans scrupules n’accèdent pas à votre internet sans permission.