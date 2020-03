Wigan embrasse le présent plutôt que de s’attarder sur le passé

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 7:37

Il semble en quelque sorte approprié que dans la semaine, la FA Cup embrasse le jeu moderne en jouant son cinquième tour complet du lundi au jeudi soir que Wigan, la dernière équipe à avoir vraiment bouleversé la finale, profite de leur changement de fortune depuis cette magie jour en 2013.

Car même si les Latics sont à des mondes éloignés de cette équipe vainqueur de la coupe mais reléguée, ils sont peut-être uniques dans le football anglais pour être l’un des rares clubs – sinon le seul club – avec une base de fans et une propriété assez satisfaits d’une telle baisse attentes sur le terrain.

Comme tous les supporters, les purs et durs latins veulent ce qu’il y a de mieux pour leur club et pour eux-mêmes, mais contrairement à d’autres, il n’y a pas ou peu de colère parmi la foule du stade DW au Wigan. .

Étant donné que le club a passé la meilleure partie d’une décennie en Premier League – un sort qui s’est terminé dans les jours qui ont suivi la victoire de Wembley en 2013 – il serait pardonné que toutes les personnes impliquées à Wigan s’attendent à plus qu’un voyage de retour semestriel entre la promotion de League One et les batailles de relégation de deuxième niveau.

Ils ont survécu bien plus longtemps que prévu en Premier League. Leur place parmi les meubles de Premier League a été pendant plusieurs années presque aussi assurée que leur place dans le championnat ne l’est pas.

La survie au championnat cette saison constituerait une fois de plus un succès. Contrairement à leurs camarades de relégation Stoke et Huddersfield Town, les souvenirs récents de l’élite ne signifient pas que rester au deuxième niveau l’été verra des célébrations réticentes dans le Grand Manchester, mais plutôt de grandes scènes de jubilation.

Mais pourquoi Wigan est-il si différent de ses contemporains déchus? Il y a des arguments évidents à faire pour le fait qu’ils sont originaires d’une ville de ligue de rugby et leur passé largement modeste avant le séjour de haut vol au milieu des années 2000. Mais cela ne fait pas grand-chose pour expliquer les purs et durs du football, qui sont nombreux, et les jeunes générations dont le fandom Latics a commencé à l’époque dans la première division.

Au contraire, Wigan embrasse l’excitation que le football yo-yo peut apporter, où peu de saisons consécutives sont toujours les mêmes. Comme les autres dans des positions similaires – paire du Yorkshire du Sud Rotherham United et Barnsley chef parmi eux – il y a des fondations ici pour quelque chose de plus, et cela conviendra très bien à Wigan.

En gros, le leur est un support qui accepte et comprend les limites du club, que le temps en Premier League était une exception plutôt que la règle, et comme chaque équipe non élite et non grande opérant dans le plus haut niveau du football anglais, leur le temps au soleil devait prendre fin.

Plutôt que de s’attarder sur le passé, Wigan fait ce avec quoi tant de clubs ont du mal; embrassant le présent. Il y a de quoi être excité; Le leur est une équipe remplie de talent authentique guidée par un manager passionné et respecté de Paul Cook.

La perte du défenseur central Chey Dunkley à une jambe fracturée est un coup dur; il est une star de la Premier League en devenir, mais il y a encore beaucoup de joueurs ici capables de jouer un niveau supérieur à une bataille de relégation de championnat.

Trois victoires consécutives sans encaisser – deux de ces victoires hors de la maison – en sont la preuve suffisante et ont suffisamment fait pour catapulter le camp de Cook au nord de la ligne de relégation pointillée. Même s’ils ne peuvent pas rester là-bas, les fans de Wigan ouvriront les bras et embrasseront la présence de League One et le présent, où que ce soit.

Il y a beaucoup de clubs et de fans qui pourraient apprendre à vivre comme Wigan. Le fandom du football devrait être une question de plaisir et non de plainte. Il devrait s’agir d’embrasser le présent, de ne pas vivre dans le passé ou de redouter l’avenir. Donc, lorsque votre club connaît des moments difficiles, pensez à WWWD – Que ferait Wigan?

