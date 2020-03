Wilder admet des progrès dans les négociations de contrat avec trois joueurs

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 5:09

Chris Wilder a parlé des progrès des négociations contractuelles avec trois joueurs qui ont joué un rôle clé dans l’impressionnante saison de Premier League de Sheffield United.

Les Blades, qui ont récemment annoncé que John Fleck avait signé un nouvel accord, auraient également ouvert des négociations avec John Lundstram, Enda Stevens et John Egan pour prolonger leur séjour.

Lundstram est le deuxième meilleur buteur des Blades avec quatre buts, derrière Fleck et Lys Mousset qui ont tous deux marqué cinq. Stevens a joué jusqu’à présent dans chacun des matchs de la Premier League de Sheffield Uniteds; en marquant deux et en aidant deux de l’ailier gauche. Egan, qui n’a raté qu’un seul match, a été au centre de la deuxième meilleure défense de la Premier League, seul Liverpool (20) a concédé moins que les 25 de Sheffield United.

«Je crois qu’il y a eu des progrès. Les discussions entre les agents des joueurs et le club sont en cours », a déclaré Wilder.

«Ce n’est pas toujours un processus rapide de franchir la ligne d’arrivée, et je respecte le fait que les agents et les joueurs souhaitent obtenir la meilleure offre. Mais je n’ai aucun sentiment que quelqu’un veuille jouer au football ailleurs. Si nous le faisions, nous agirions en conséquence.

“La raison pour laquelle nous avons proposé des offres est que nous voulons tirer parti de ce qui a été une saison formidable jusqu’à présent. Les offres seront envoyées et j’espère que les joueurs s’engageront, comme John l’a fait. »

Wilder a également parlé de l’attitude de son équipe avant leur affrontement en FA Cup avec En train de lire mardi soir.

Les Blades, huitièmes de Premier League et ambitieux pour le football européen la saison prochaine, seront les favoris du Madejski Stadium face à une équipe de Royals qui occupe la 16e place du Championnat.

L’équipe de Wilder a vaincu l’opposition de cette division au tour précédent, remportant Millwall, après avoir battu l’AFC Fylde à Bramall Lane au troisième tour.

Le patron des Blades a vu son équipe éliminée de la compétition par le non-ligue Barnet la saison dernière, mais estime que les joueurs sont prêts à réaliser une performance gagnante lors de leur dernière sortie en coupe.

«C’était un vrai point bas l’année dernière», a déclaré Wilder. «Je regarde mes joueurs et ils y sont. Je serais surpris si l’attitude ne se déchaîne pas mardi parce que nous la forons tout le temps.

“Attitude. Je le voulais au club depuis que j’ai franchi la porte, c’est tellement important – sur et en dehors du terrain. Intensité à l’entraînement, matchs de pré-saison, tout. Il est important que nous ayons cette mentalité dans le club – et ce n’était pas le cas à notre arrivée.

«Nous avons essayé de changer cela et notre record n’a pas été excellent en FA Cup, mais nous voulons réussir dans toutes les compétitions auxquelles nous participons.

«Nous sommes absents dans un club de championnat et nous serons considérés comme favoris. Ce sera un match difficile ce soir mais ce qui me donne beaucoup de confiance et de confort, c’est l’attitude du groupe.

«Cela a été une préparation complète et directe. Nous n’avons rien fait sur Norwich pourtant avant samedi, tout a été pour Reading.

«Je n’aime pas que mon équipe soit sous-préparée et ait une mauvaise attitude. S’ils veulent jouer à la fin de cette saison, c’est une autre grande chance de consolider leur position.

«Si nous sommes battus et que Reading en a un excellent techniquement ou tactiquement, cela peut arriver. Mais mentalement et physiquement, nous devons nous montrer. »