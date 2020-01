Wilder: C’est la décision de Sharp s’il veut quitter Sheff Utd

Date de publication: jeudi 9 janvier 2020 3:18

Le patron de Sheffield United, Chris Wilder, permettra à Billy Sharp de décider lui-même s’il quitte ou non le club ce mois-ci.

Une poignée de parties du championnat se sont renseignées sur la disponibilité du capitaine des Blades, qui n’a commencé qu’un seul match de Premier League cette saison.

Sharp a été mis au courant de l’intérêt mais n’a pas demandé à y aller, optant plutôt pour rester à Bramall Lane et se battre pour une place dans l’équipe.

“Je lui en ai parlé il y a environ trois semaines, sachant ce qui allait arriver en janvier”, a déclaré Wilder, qui pourrait donner à Jurgen Klopp une course pour son argent lorsque le prix du manager de la saison est décidé.

«Et à juste titre. Si j’étais dans le championnat et que j’avais besoin de quelqu’un pour nous donner un coup de pouce en janvier et nous marquer quelques buts d’ici la fin de la saison et que Billy Sharp ne jouait pas à Sheffield United, alors je poserais la question.

«La décision revient toujours à Billy. De toute évidence, d’un point de vue individuel, Billy est déçu de ne pas jouer. La décision est avec lui et s’il vient à moi et me dit qu’il doit jouer, alors je respecterai cela. »

Wilder admet qu’il souhaite que Sharp reste, soulignant son importance en dehors du terrain et étant une autre option à l’avant.

“Il a un rôle important à jouer – et a joué un rôle important avec la pression qu’il a exercée sur les attaquants”, a déclaré Wilder.

«Les jeunes grévistes aussi. À quel point est-ce bon pour Callum Robinson, Lys (Mousset) et Oli (McBurnie) d’avoir Billy pour apprendre?

«De mon point de vue, l’exemple qu’il a donné et donne, et l’influence qu’il a sur ces jeunes joueurs est énorme.

“Nous avons besoin de lui ici aussi d’ici la fin de la saison, donc nos besoins sont tout aussi importants, sinon plus, que les clubs du championnat.”

Sharp espère être impliqué lorsque les Blades accueilleront West Ham à Bramall Lane vendredi soir.

Les Hammers semblent rajeunis sous le nouveau manager David Moyes après des victoires consécutives contre Bournemouth et Gillingham lors des deux premiers matchs de l’Ecossais.

Lorsqu’on leur a demandé si ce serait une proposition différente de celle à laquelle les Blades étaient confrontés en octobre lorsque Manuel Pellegrini était directeur, Wilder a répondu: «Je pense qu’ils le seront, oui.

«Ce sera un type de jeu différent de celui de Londres. Il y a un manager différent, un message différent qui va aux joueurs. Ils ont eu une performance et un résultat fabuleux lors de leur premier match, puis ont remporté la FA Cup.

“En regardant le CV du manager et ce qu’il a fait, David Moyes est une figure très respectée dans le jeu. Son record de Preston à Everton pendant toutes ces années était incroyable – Everton était constamment parmi les six premiers.

«La grande majorité de sa carrière, il a réussi. Avec les attributs qu’il apportera à un groupe de joueurs talentueux, je ne parierais pas contre leur maintien.

“Nous jouerons avec une équipe de West Ham qui a des projets pour grimper sur la table et je suis sûr qu’ils le feront sous David Moyes.”