Wilder insiste sur le fait que Sheff Utd continuera à «s’incliner» à l’approche du point UEL

Date de publication: vendredi 7 février 2020 14h20

Sheffield United patron Chris Wilder a écarté les discussions sur l’Europe, mais a admis pour la première fois qu’il s’attend à ce que les Blades soient à nouveau un club de Premier League la saison prochaine.

L’équipe de Wilder a été le paquet surprise de la campagne. Beaucoup les ont fait pencher pour un retour immédiat au championnat, mais la première saison de haut niveau du club depuis 12 ans a été un succès retentissant à ce jour, l’équipe se classant sixième du classement.

Leur position élevée a soulevé la possibilité de se qualifier pour l’Europe. Les Blades sont fermement en lice pour une place en Ligue Europa et ne sont qu’à cinq points des places de la Ligue des champions.

La survie était le but après la promotion et ils sont actuellement à 36 points – un de plus que le décompte requis pour rester en place la saison dernière.

Avant le match à domicile de dimanche contre Bournemouth, Wilder a déclaré: «C’est une poussée pour les trois prochains points, et c’est tout à ce stade.

«Je ne vais pas vous importuner, car pour une équipe nouvellement promue, le 40 a toujours été un grand nombre pour tout le monde. Est-ce que je pense que nous y arriverons? Oui, bien sûr, et quand nous y arriverons, nous pouvons planifier.

«Je pense que nous obtiendrons ces points, en raison de l’attitude des joueurs et des performances de l’équipe. Après cela, c’est le point suivant ou les trois points suivants, parce que les supporters ne veulent pas vous voir retirer le pied.

«Ils paient leur argent durement gagné pour venir vous regarder à la maison et à l’extérieur et ils veulent voir des performances pleinement engagées parce que lorsque vous enfilez ce maillot, ils attendent – et j’attends de mes joueurs chaque fois qu’ils mettent ce maillot Sheffield United sur.

«Ce sera de notre côté jusqu’à la fin de la saison, quelle que soit la compétition et peu importe qui nous jouons.»

Le catalyseur du succès des Blades jusqu’à présent en Premier League a été l’égalisation de Billy Sharp à la 88e minute à Bournemouth le premier jour de la saison.

Rappelant ce match nul 1-1 en août, Wilder a déclaré: «Il était très important pour une équipe nouvellement promue de démarrer la saison. Nous avons obtenu un égaliseur tardif là-bas et ce genre d’objectifs se sentent toujours comme des gagnants.

«Il y avait beaucoup d’appréhension avant le premier match de la saison. Bournemouth est une excellente équipe et un club de Premier League bien établi.Par conséquent, ce fut un bon début pour obtenir quelque chose pour la première fois.

“Mais je crois que nous avons obtenu nos récompenses pour une performance très positive au second semestre.”