Wilder pense que le cœur de Sheff Utd est dans les pensées de Southgate

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 12:36

Chris Wilder ne voit aucune raison pour que certains de ses joueurs de Sheffield United ne soient pas sur le radar du manager anglais Gareth Southgate.

Les Blades ont été le paquet surprise en Premier League cette saison. Beaucoup les ont fait pencher pour un retour immédiat au championnat Sky Bet, mais la première campagne de haut niveau du club depuis 12 ans a été un succès retentissant à ce jour, l’équipe ayant remporté des applaudissements pour son style d’attaque innovant de football et sa défense organisée.

Il a fallu WilderL’équipe est huitième du classement, juste un point derrière Manchester United, cinquième, et derrière leur succès se trouve un noyau solide de joueurs anglais.

L’arrière droit George Baldock, les défenseurs centraux Chris Basham et Jack O’Connell et le milieu de terrain John Lundstrum sont éligibles pour l’équipe de Southgate, tandis que le gardien de but Performances de Dean Henderson au cours de sa période de prêt de Manchester United lui ont déjà valu une commande subséquente.

«J’ai rencontré Gareth à quelques reprises lorsqu’il a participé à quelques-uns de nos matchs ici, et je ne suis pas sûr de toujours regarder les joueurs adverses non plus. Je suis sûr qu’il veut garder un œil sur un ou deux de nos garçons », a déclaré Wilder, le patron de Blades.

«On ne se fait jamais de mal en jouant bien et en réalisant de bonnes performances et les garçons l’ont fait régulièrement cette saison.

«Je ne pense pas non plus qu’il soit sélectif envers les grands clubs. Il fait un excellent travail avec les jeunes joueurs et je pense qu’il choisira des joueurs qui sont en forme et qui feront des emplois pour lui dans les systèmes avec lesquels il voudra peut-être aller.

«Évidemment, notre système est différent de la plupart, ou de ce que la majorité des systèmes anglais ont été, mais Gareth est un si bon manager d’un point de vue flexible et tactique et il couvrira toutes les bases.

«Je suis sûr qu’il aura regardé quelques-uns de nos joueurs et pensera qu’ils pourraient le faire, mais ils doivent être constants dans leurs performances tout au long du parcours.

“Il y a un très bon groupe de joueurs anglais en ce moment et une multitude de talents qui vont pousser fort dans les matchs restants de la saison pour revendiquer une réclamation et pourquoi certains de mes joueurs ne devraient-ils pas être dans le match?”

Beaucoup de contingents anglais de Wilder pourraient être impliqués à The Den samedi lorsque le Lames face à Millwall le quatrième tour de la FA Cup.

Wilder a changé son alignement de départ contre l’AFC Fylde lors de la manche précédente, mais il insiste sur le fait que ce ne sera pas le cas cette fois.

“Ce ne sera pas 11 changements, peut-être deux ou trois”, a déclaré Wilder. «J’ai parlé de mettre un côté solide au dernier tour, mais cela a été dicté par deux rencontres contre Manchester City et Liverpool.

«Je vais évaluer les joueurs ce matin et choisir un camp, mais ce sera un camp solide. Nous voulons aller là-bas et mettre une performance et être dans le chapeau pour le prochain tour. “