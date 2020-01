Wilder peut «se lier» à McBurnie après l’avertissement de la FA

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 15h05

Le patron de Sheffield United, Chris Wilder, a rappelé à Oli McBurnie ses responsabilités, mais dit qu’il peut s’identifier à son joueur après que l’attaquant a été aperçu en train de narguer les fans de Cardiff tout en regardant Swansea.

McBurnie, le record du club des Blades avec 20 millions de livres sterling signé par Swansea l’été dernier, soutient le club gallois et était à l’extérieur pour rugir de son côté lors de leur match nul 0-0 contre ses rivaux Cardiff dimanche.

Le joueur de 23 ans a été capté par la caméra, semblant faire un geste obscène envers les fans de Bluebirds pendant le match.

La Football Association a agi en voyant les images, mais alors que le comportement de McBurnie était mal perçu, l’instance dirigeante a estimé qu’elle ne respectait pas le seuil pour une accusation de faute professionnelle sur la base de discréditer le match.

Au lieu de cela, la FA a écrit à Sheffield United leur demandant de rappeler à McBurnie, qui était également représenté en train de regarder Swansea à QPR plus tôt dans la saison, ses responsabilités.

“C’est ce que nous avons fait. Je lui ai parlé après avoir reçu une lettre de la FA parlant de la conduite future d’Oli, ce qui est tout à fait vrai », a déclaré Wilder.

«Il n’était pas vraiment déguisé en camouflage. Je ne mentionnerai pas la marque de la veste qu’il portait, les gens en ont déjà parlé.

«Nous lui avons rappelé qu’il avait une responsabilité. C’est un footballeur et avec les réseaux sociaux et les caméras partout où vous ne pouvez pas vous impliquer. Il doit se représenter, plus que tout, un peu mieux et il le comprend.

“Je pense que vous êtes toujours devant la caméra maintenant. La couverture de la Premier League, elle expose tout le monde et elle va dans la salle avant de tout le monde et nous avons une norme à définir. Je suis tellement contente qu’il n’y ait pas de caméras quand je jouais au football!

«Mais je peux comprendre. Il fut un temps où j’étais joueur dans d’autres clubs, et quand j’étais manager dans d’autres clubs, où je me précipitais à Sheffield pour aller voir United, ou loin de chez moi.

«Je n’ai aucun problème avec lui pour regarder Swansea. Il a un lien évident avec ce club, quand il était un jeune joueur et qu’il emmenait sa famille là-bas. Il a un lien avec le club et lui-même en a parlé.

«Je pense que c’est rafraîchissant qu’il veuille aller voir des matchs de football. Nous avons juste eu un mot avec lui sur l’autre morceau.

«Les FA sont brûlants sur des trucs comme ça, donc pour eux de ne pas entreprendre d’autre action en dit long sur ce que c’était. En ce qui me concerne, nous allons de l’avant maintenant. “