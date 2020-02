Wilder salue un «entraînement brillant» dans un tirage «agréable» à Sheffield Utd

Date de publication: samedi 22 février 2020 6:59

Sheffield United patron Chris Wilder minimisé tout sentiment de déception après que son équipe ait perdu des points dans sa quête d’une place parmi les quatre premiers de la Premier League.

Les Lames ont dû se contenter d’un Match nul 1-1 contre Brighton à leur retour à l’action alors que les espoirs du football européen la saison prochaine ont été examinés samedi à Bramall Lane.

Les hommes de Wilder avaient passé leurs vacances d’hiver à Dubaï, tandis que leurs rivaux n’avaient réussi à imposer aucune autorité ou à faire des progrès notables en leur absence dans la course aux places pour la Ligue des champions.

Il semblait qu’ils étaient sur le point de égaler la victoire de Chelsea contre Tottenham plus tôt dans la journée quand Enda Stevens les a fustigés devant. Cependant, Neal Maupay, une cible de transfert estivale pour les Lames, a rapidement égalisé.

Les hôtes ont dominé la seconde mi-temps mais n’ont pas réussi à trouver de but gagnant. Cependant, Wilder n’avait que des éloges pour ses joueurs.

«Ce n’est qu’une très, très légère teinte de déception, c’est tout. Les joueurs ne pouvaient rien me donner de plus et n’auraient rien pu faire de plus. La conduite a été brillante », a déclaré Wilder, dont l’équipe reste sixième, au niveau des points avec les Spurs et quatre derrière Chelsea.

«C’était décevant, évidemment, de concéder après être allé devant. Nous avons trouvé un moyen il y a deux semaines contre Bournemouth mais malheureusement, nous n’avons pas pu trouver de moyen aujourd’hui.

«Je pense que nous avons très bien déplacé le ballon et j’ai aimé regarder mon équipe jouer. J’ai dit aux joueurs que j’étais absolument ravi de ce que j’avais vu. Un match nul ne me fait aucun mal.

«J’ai dit avant le match que ce ne serait pas facile. Je sais à quel point Graham (Potter) est tactiquement astucieux et à quel point son équipe est bonne. Ils seront ravis d’un tirage au sort – comme nous étions ravis de gagner à leur place après avoir eu l’essentiel du ballon.

«C’est une défaite en une vingtaine de matches de Premier League – en éliminant Liverpool et Manchester City. Performances constantes. Ce fut une bonne performance après notre absence pendant les vacances d’hiver. »

Stevens a ouvert le score après 26 minutes avec une superbe frappe du côté gauche de la surface de réparation, arrosant le ballon dans le coin supérieur après avoir pris un contact pour se stabiliser. Cependant, l’international de la République d’Irlande a dû partir à la mi-temps avec une blessure.

Wilder a déclaré: «C’est un objectif assez décent de notre garçon. Je pense que s’il avait eu un autre maillot et joué pour un club plus glamour, les gens regarderaient ce but tout au long du week-end, c’était une finition fantastique.

«Mais il a signalé un mollet serré juste avant la mi-temps. Espérons que nous l’évaluerons et il ne sera pas absent trop longtemps car il est un joueur important. »

