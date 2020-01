Wilder salue une «histoire remarquable», cible la répétition du «marqueur» d’Arsenal

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 11:40

Chris Wilder pense que la montée de Sheffield United est l’une des histoires de la saison jusqu’à présent.

Les Blades ont été le paquet surprise en Premier League après que beaucoup les aient pressenti pour un retour immédiat au championnat, mais le

La première campagne de haut niveau du club depuis 12 ans a été un succès retentissant à ce jour, l’équipe occupant actuellement le sixième rang du classement.

La survie était l’objectif au début de la campagne et la victoire à Arsenal samedi déplacerait l’équipe de Wilder à 35 points, ce qui était suffisant pour rester en place la saison dernière.

Cependant, le patron des Lames ne prend pas de l’avance sur lui-même et a averti que beaucoup de choses pouvaient encore se produire d’ici mai.

“C’est une nouvelle exceptionnelle jusqu’à présent et j’aimerais que ce soit une histoire brillante à la fin de la saison”, a déclaré Wilder, qui a signé la semaine dernière un nouveau contrat jusqu’en 2024.

«Je pense que c’est une des histoires les plus marquantes à ce jour. Une équipe nouvellement promue arrive, jouant la façon dont nous avons joué et la position dans laquelle nous nous trouvons et comment nous l’avons fait – au cours des deux ou trois dernières années également et d’un point de vue financier également.

“On va toujours parler de Liverpool et de Manchester City, et alors que Leicester va bien, pour nous d’être en sixième position est tout à fait remarquable.

«Nous nous sommes très bien débrouillés, cela ne fait aucun doute. Mais ce n’est que cette étape de la saison et je ne suis pas dans le coup. Je suis dans la fin de la saison et la réflexion et comment nous avons fait, il y a encore beaucoup de football à jouer. “

L’un des matchs qui a montré que les Blades étaient capables de participer à la Premier League était la victoire 1-0 d’octobre contre Arsenal à Bramall Lane.

«C’était grand à l’époque», se souvient Wilder. «Quelle que soit l’impression que certains ont d’Arsenal, c’était toujours un manager de classe mondiale à l’époque et des joueurs de classe mondiale. C’était un marqueur pour nous, lorsque vous parlez de croyances, d’expériences et d’apprentissage.

«C’était important. Ce fut une grande victoire, c’est un club historique et puissant parmi les quatre premiers du pays. »

Le manager d’Arsenal ce jour-là, Unai Emery, a depuis été limogé et remplacé par Mikel Arteta. L’Espagnol n’est en charge que depuis cinq matchs mais Wilder a déjà remarqué des améliorations chez les Gunners.

“Ce sera plus difficile avec le rebond d’un nouveau manager”, a expliqué le patron des Blades. «Nous avons examiné statistiquement certains aspects de leur jeu et ils ont certainement augmenté en termes de duels et de distances parcourues.

“En regardant les matchs dont il a la charge, ils ont l’air plus structurés et défensivement plus difficiles et plus difficiles à décomposer, mais ils ont toujours le flair des joueurs que vous attendez.

«Il pourrait y avoir quelques questions sur leur situation dans la transition, c’était la même chose quand nous avons joué à Manchester United, mais c’est toujours Arsenal. C’est toujours (Alexandre) Lacazette, (Mesut) Ozil, (Nicolas) Pepe et tous les joueurs qu’ils ont, donc c’est une proposition extrêmement difficile. “

