Wilder soutient Henderson pour ses débuts en Angleterre après un triple arrêt

Chris Wilder, le patron de Sheffield United, a regardé Dean Henderson excellent contre Norwich a ensuite déclaré qu’il s’attend à ce que le gardien de but fasse ses débuts en Angleterre plus tard ce mois-ci.

Henderson, prêté à Bramall Lane par Manchester United, a impressionné lors de sa première campagne en Premier League et il y a eu des appels pour qu’il ait sa chance au niveau international.

Le joueur de 22 ans a de nouveau souligné ses références samedi avec un gardien de classe mondiale en fin de match contre Norwich pour conserver l’avance de son équipe 1-0. Appelé à l’action pour la première fois à 11 minutes de la fin, Henderson a réalisé un superbe triple arrêt.

Le corner d’Emiliano Buendia a été heurté par Ben Godfrey de la tête mais, sous la pression de Mario Vrancic, Henderson est descendu par son poteau pour faire l’arrêt, avant de réagir pour empêcher l’effort de Vrancic sur son gardien.

Le rebond est tombé sur Josip Drmic et il semblait certain d’égaliser, mais Henderson était là encore avec des réactions rapides comme l’éclair.

Les fidèles de Bramall Lane ont répondu en chantant «le numéro un de l’Angleterre» et Wilder pense qu’Henderson, qui a reçu son premier appel senior pour les Trois Lions en octobre après une blessure à Tom Heaton, aura la chance d’impressionner lorsque Gareth Southgate nommera son équipe. pour les matchs amicaux contre l’Italie et le Danemark fin mars.

“Il n’a pas eu grand-chose à faire, puis il a fait des arrêts importants, mais c’est ce que font les meilleurs. Dean, à mon avis, est l’un des meilleurs », a déclaré le patron des Blades.

«Il a eu une saison fantastique et il a un gros 10 matchs à jouer et j’espère que d’autres matchs de coupe et je serais très, très surpris s’il n’est pas nommé dans la prochaine équipe d’Angleterre.

«Je suis sûr qu’il le sera et je suis sûr qu’il aura également la possibilité de participer à l’un des deux matchs. Il a tout pour jouer.

«Il a mûri et ses niveaux de concentration sont fantastiques, comme nous l’avons vu aujourd’hui. Il a un énorme désir de porter son jeu au sommet. C’est un garçon confiant, il n’est pas timide, mais il le soutient. “

L’héroïsme d’Henderson a accompagné le but vainqueur de Billy Sharp alors que les Blades ont grimpé au sixième rang du classement de la Premier League et à seulement deux points du quatrième, Chelsea.

Interrogé sur la perspective du football en Ligue des champions à Bramall Lane la saison prochaine, Wilder a répondu: «Les statistiques sont là et le tableau de la ligue est là, nous ne pouvons pas nous en éloigner. Il y a de grands matchs à venir pour nous, à commencer par un énorme match à Newcastle la semaine prochaine. “

Enda Stevens a dû se blesser en deuxième demie contre Norwich, mais Wilder a décrit la substitution comme «juste une mesure de précaution».

Pour Norwich, la défaite signifie qu’ils restent à six points de la sécurité avec neuf matches à disputer pour sauver leur statut de haut vol.

Teemu Pukki a raté une occasion glorieuse de mettre les Canaries en tête dès le début, mais a fauché son effort à bout portant via l’extérieur du poteau.

Daniel Farke devra faire tirer son talisman à nouveau si son équipe veut avoir une chance de rester debout cette saison, avec son meilleur buteur maintenant sans but depuis le 22 janvier.

Le patron de Norwich, un ancien attaquant lui-même, pense que Pukki a besoin d’un peu de chance et d’un «objectif sale» pour le remettre en marche.

«Nous lui accordons beaucoup de confiance et il sait qu’il a un entraîneur-chef qui le soutient et lui fait confiance», a déclaré Farke.

«Il a eu une bonne situation aujourd’hui et c’est celui où il marque normalement, mais même un joueur aussi expérimenté a des sorts à sec et souffre un peu avec confiance.

“Parfois, il y a des moments où il suffit de regarder le ballon et il entre, d’autres fois à quatre ou cinq mètres, vous ne pouvez même pas le franchir.

“Teemu a besoin d’un but de jeu ouvert et parfois ce dont vous avez besoin dans cette situation est un but sale, peut-être qu’une balle dévie sur lui ou que l’arrière central frappe la balle contre son dos et qu’il vole. J’espère qu’il trouvera une finition bientôt.”

