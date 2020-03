Wilder soutient le retard de la Premier League face à la pandémie de coronavirus

Date de publication: jeudi 12 mars 2020 1:01

Sheffield United boss Chris Wilder préférerait que la saison de football soit retardée pour une période en raison du coronavirus, plutôt que de jouer des matchs à huis clos.

On pense que le gouvernement est sur le point d’aviser les autorités du football en Angleterre qu’une interdiction aux supporters d’assister à des matches devrait être introduite afin de retarder et de contenir la propagation du virus.

Le Danemark, l’Italie, l’Espagne et la Suisse ont déjà pris la décision de suspendre le football, alors que des matchs ont été disputés dans des stades vides à travers l’Europe cette semaine.

Une décision n’a pas encore été prise en Angleterre, mais la Fédération de football devrait emboîter le pas et Wilder pense qu’il serait décevant si les matches se déroulaient sans la présence de supporters.

«J’aimerais (préférer un délai). Le match n’est rien sans supporters », a-t-il déclaré avant la rencontre de son équipe en Premier League contre Newcastle à St James’s Park samedi.

«Bien sûr, il y a différentes parties du jeu, les officiels, les administrateurs, les joueurs. La principale raison est de jouer devant des supporters – le buzz et l’excitation qu’ils apportent au jeu.

«Nous avons sold out à domicile et à l’extérieur tout au long de la saison et nous ferons en vue du dernier match de Premier League. Un délai, une prolongation serait mon option préférée. Mais si c’est à huis clos, nous devons l’accepter.

“Bien sûr, l’aspect humain et la santé des gens passent avant tout et sont la priorité, mais en y réfléchissant d’un point de vue commercial, l’impact va être énorme. C’est quelque chose que je ne peux pas comprendre.

«Du point de vue du parrainage et du point de vue des spectateurs qui passent par la porte et achètent un programme, achètent une tarte, les ramifications vont se faire sentir à tous les niveaux du football.

«Évidemment, nous devrions l’accepter et nous accepterions ce que les experts ont à dire qui essaient de le contrôler. Mais nous avons tous hâte d’aller à Newcastle samedi – un club si brillant à regarder, l’atmosphère d’avoir 50 000 Geordies dans le cou.

«S’il n’y a pas de parieurs dans le stade, ce serait un énorme coup. Mais je pense que ça vient, je ne serais pas surpris. “

