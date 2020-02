Wilder vs Fury 2: Tyson Fury a battu Deontay Wilder par KO technique et a remporté le titre des poids lourds WBC à Las Vegas | VIDEO Contact

Le britannique Tyson furie battu l’Américain par KO ce samedi Deontay Wilder et il a pris le titre des poids lourds du World Boxing Council (WBC), dans l’un des combats les plus attendus de ces dernières années.

Dans la deuxième bataille entre les deux boxeurs, Fury a brisé les pronostics du match de Las Vegas en dominant son rival depuis le début et en ramenant Wilder au sol à plusieurs reprises avant que les arbitres décident du KO technique.

Tyson Fury a battu Deontay Wilder et a remporté le titre des poids lourds WBC à Las Vegas. (. / Vidéo: ESPN) Wilder contre Fury II: c’était le face à face intense qu’ils avaient tous les deux. (Photo: . / Vidéo: Twitter)

La raison en était la suspension imposée par la Commission sportive du Nevada après que les deux combattants aient organisé une démonstration antisportive de poussée, d’insultes et d’agression verbale excessive avant la dernière conférence de presse tenue mercredi au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, le même scénario où demain, samedi, le combat va se jouer.

Cartouche stellaire préliminaire pour le pays Mexique 18 h 00 21 h 00 Pérou 19 h 00 10 h 00 Colombie 19 h 00 10 h 00 Panama 19 h 00 10 h 00 Équateur 7 h 00 10 h 00 États-Unis (Est) 7 h 00 pm10: 00 pmArgentine9: 00 pm12: 00 amChili9: 00 pm12: 00 amSpain1: 00 am du dimanche 4h00 du dimanche

L’interdiction n’a pas empêché les deux boxeurs, séparés par le personnel de sécurité, d’échanger à distance toutes sortes de menaces, insultes et signes avec leurs mains, mais sans possibilité de contact physique. Fury était à nouveau le plus expressif avec les gestes et la manipulation des mains.

Wilder vs Fury: le premier combat s’est terminé par un match nul. (.)

Avant, le grand gagnant de l’échelle était également le combattant anglais, qui a dépassé Wilder avec un record de 123 831 kilogrammes, le troisième plus élevé de sa carrière professionnelle.

Le champion américain a donné 104,78 kilogrammes sur la balance, le plus gros poids de sa carrière professionnelle, mais avec une grande différence par rapport à celle enregistrée par Fury, qui avait également gagné dans le soutien reçu des milliers de fans qui étaient présents à la gradins pour assister à la pesée.

Fury, qui sortait pour la première fois de son vestiaire et souriait et se détendait tout le temps, regardait les fans les applaudir de manière généralisée, ce qui ne s’est pas produit lorsque Wilder est apparu, qui a été reçu avec moins d’enthousiasme.

Wilder a été plus sérieux pendant toute la pesée et après être descendu de la balance, mettre ses vêtements de sport et charger la ceinture de champion, du côté gauche de la scène, qui l’a touché, il s’est placé devant Fury, qui était déjà installé à du côté droit, mais avec une séparation de quatre mètres entre eux.

Immédiatement, Wilder et Fury ont commencé à envoyer des insultes et des promesses comme s’ils allaient “éclater” dans le combat de revanche qu’ils ont joué le 1er décembre 2018, au Staples Center de Los Angeles, qui s’est terminé par une décision de combat controversée nul quand la plupart ont vu le combattant anglais comme vainqueur.

Le nouveau duel entre Wilder, 34 ans, et Fury, 31 ans, est déjà considéré comme le combat le plus important chez les poids lourds puisqu’ils ont affronté l’Anglais également féroce Lennox Lewis, qui a conservé le titre de champion, contre l’Américain. Mike Tyson, en 2002.

Fury, avec un score de 29-0-1, 20 KO, a déclaré qu’il se sentait «anxieux» parce qu’il était temps pour le combat et qu’il était convaincu qu’ils allaient offrir aux fans ce qu’ils méritaient, un grand combat des poids lourds pour le titre mondial

De son côté, Wilder, qui a une fiche de 42-0-1, 41 victoires sur la voie rapide, et fait sa onzième défense du titre, a réitéré qu’il n’était pas inquiet de la différence de poids en faveur de Fury, car il a toujours face à de plus grands rivaux.

Ce que les deux combattants sont assurés, c’est un sac officiel de cinq millions de dollars et 20 autres garantis par les promoteurs pour chacun d’eux.

