Le joueur d’Arsenal William Saliba a été prêté à Saint-Etienne cette saison; son retour dans son club parent pourrait être difficile.

William Saliba pourrait être confronté à un problème de retour à Arsenal

L’arrière central français a signé pour les Gunners dans une bataille de transfert au nord de Londres depuis Saint-Étienne. En outre, les frais s’élevaient à 27 millions de livres sterling. Cependant, il a été immédiatement prêté.

Bien qu’il ait été frappé par des problèmes de blessures cette saison, le joueur de 18 ans a impressionné cette saison.

Saliba a en moyenne 1,5 plaqué par match, avec 1,8 interceptions pour 90 au démarrage, selon WhoScored.com. Il compte également en moyenne 2,5 dégagements à chaque match. C’est impressionnant pour quelqu’un qui est à peine devenu adulte ces derniers temps.

Bien sûr, ses blessures l’ont empêché d’avoir une saison encore meilleure, mais cette expérience supplémentaire se révélera bonne une fois de retour dans son club parent. Autrement dit, chaque fois qu’il le fait.

Selon Football.London, Saliba pourrait voir son retour à Arsenal comme une affaire compliquée en raison de la pandémie de coronavirus.

La suspension du football complique son prêt

Le jeune Français et ses clubs associés auront un problème à affronter.

En raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le monde, de nombreuses ligues de football suspendent leurs saisons.

La Premier League ne devrait pas revenir avant le 30 avril et cela pourrait durer encore plus longtemps. Les ligues européennes sont dans la même situation, la Ligue 1 en France ne devant pas revenir avant la mi-avril au plus tôt.

Cela signifie que, même si les matchs devaient reprendre à ce moment-là, la saison saignerait pendant l’été, à moins que les matches ne soient à l’étroit.

Normalement, le défenseur central français devait arriver aux Émirats le 1er juillet. C’est la fin de son contrat de prêt avec Saint-Étienne. Cependant, si la saison est retardée, elle pourrait saigner jusqu’en juillet. Que feraient alors Arsenal et Saint Etienne?

La saison de Ligue 1 pourrait en effet clôturer sa saison avant cette date. Mais si ce n’est pas le cas, Saliba reste-t-il pour terminer la saison avec l’équipe française ou rejoindre ses nouveaux coéquipiers d’Arsenal comme prévu?

Nous ne le saurons que le moment venu.

