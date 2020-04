Willian fait l’éloge de Sarri: «Il a des idées intéressantes, nous avons gagné avec lui». La Juve étudie le coup: la clé | Primapagina

Un axe de marché qui pointe directement vers la destination de la Premier League en Angleterre. C’est là que Paratici jette son dévolu sur la session d’été. Au sommet de la liste de souhaits se trouve, bien sûr, Paul Pogba, dont l’avenir à Manchester United reste à écrire. Dans la file d’attente, voici donc Emerson Palmieri pour le groupe et le rêve Kane pour l’attaque.

OCCASION – La plus grande opportunité vient cependant de Londres, banque de Chelsea: Willian. Le contrat venant à échéance en 2020 est une aide de plus en plus concrète et le renouvellement semble loin. La confirmation vient du joueur lui-même, qui hier – au Sun – a expliqué: “Le club me propose deux ans de plus, j’aimerais trois de plus. Pour le moment, chaque discours est interrompu, mais je n’ai toujours pas d’options concrètes. Je sais qu’il y en a offres, nous verrons ce qui se passe. Je serais ravi de rester en Premier League, mais je n’exclus pas d’aller jouer ailleurs».

LOUANGE À SARRI – Les mots et la musique, qui se marient avec l’idée de la Juve, sont prêts à anticiper la compétition pour un autre succès sans frais. Tout dépendra, comme l’écrit Tuttosport, du montant que Paratici sera prêt à investir pour l’engagement. L’as dans le trou est Maurizio Sarri, entraîneur des Bleus lors de la Ligue Europa 2018: “C’est un bon entraîneur pour moi”, explique Willian à Espn. “Son idée tactique était très intéressante, il aime le bon jeu et insiste sur la possession du ballon. Je veux me rappeler qu’avec lui, nous avons remporté un titre très important comme la Ligue Europa et que nous avons devancé les autres équipes fortes, terminant troisième du Premier ministre. ».