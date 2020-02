Willian José présente ses excuses aux fans du Real

Il flirter de Willian José avec Tottenham Cela peut coûter cher. L’attaquant brésilien, qui semblait parfois l’avoir fait sur ce marché d’hiver avec les “Spurs”, a publié sur les réseaux officiels de la Royal Society une vidéo d’excuses aux fans pour leur “comportement” ces derniers jours. José a même refusé de jouer contre l’Espanyol pour forcer son départ et avant l’imminence de sa signature par le tableau réalisé par José Mourinho. Mais tout a fini par tomber et maintenant il veut récupérer le terrain perdu. Et ce ne sera pas facile.

31/01/2020

Agir à 20h01

CET

SPORT.es

“Je fais vraiment Je m’excuse auprès des fans pour tout ce qui s’est passé ces derniers jours. J’ai vu que c’était une très bonne opportunité pour moi de sortir d’ici et de jouer une Ligue des Champions, avec une équipe Premier, mais je n’ai pas réussi. Beaucoup de choses se sont passées et tout ce que j’ai à faire est de m’excuser auprès des fans, des coéquipiers et de l’entraîneur, qui m’ont toujours fait confiance “, dit-il dans la vidéo.

“J’ai dit que je n’allais pas au match contre l’Espanyol. Je ne sais pas si c’était la meilleure décision, mais c’était ce que je pensais à l’époque. J’avais beaucoup d’informations en tête et j’ai dit au président que je ne l’avais pas pour aller au match. C’est déjà arrivé et je m’excuse. Je vais travailler tous les jours pour avoir à nouveau la confiance des gens.

“Non seulement les fans, je suis également blessé. Je continuerai à travailler pour marquer des buts et donner de la joie aux fans afin qu’ils crient à nouveau mon nom à Anoeta. Ce sera un immense bonheur”, a-t-il terminé.