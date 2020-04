Willy Sagnol révèle que le Bayern Munich a refusé de signer Varane pour 5 millions d’euros

La légende française Willy Sagnol s’est entretenue avec RMC dans une interview et a révélé qu’il avait essayé de signer Raphael Varane pour le Bayern Munich alors qu’il était éclaireur du côté allemand en 2020.

«Je suis allé voir Varane et à la mi-temps, j’ai pu voir à quel point il était mature pour un si jeune joueur, il avait 18 ans à l’époque. J’ai réussi à décrocher un bon lot de 4 ou 5 millions d’euros et le board m’a dit qu’il était un peu trop cher pour un joueur aussi jeune. Deux mois plus tard, il a rejoint le Real Madrid pour 10 millions d’euros, ce qui est frustrant pour un éclaireur », a déclaré Sagnol.

Le reste est évidemment de l’histoire. Varane a encore 27 ans et est devenu une légende pour le Real Madrid et l’un des meilleurs défenseurs du monde. Il a commencé à avoir un impact énorme sur Madrid au cours de la saison 2012-2013 et a depuis été un partant incontesté, remplaçant une autre légende comme Pepe.

Les 10 millions d’euros que Madrid a payés pour le défenseur français peuvent être considérés comme l’un des meilleurs mouvements que Los Blancos ait faits dans l’histoire récente, compte tenu de ce que Varane a accompli dans le club et du nombre d’années de football de qualité qu’il a encore devant lui.