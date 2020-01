Winks fait l’éloge de Tottenham, qui est un «meilleur joueur» à l’entraînement, Danny Murphy l’appelle «intelligent» – HITC

Giovani Lo Celso commence à prouver sa valeur à Tottenham Hotspur.

Harry Winks a salué Giovani Lo Celso et sa récente performance pour Tottenham car il a déclaré qu’il s’était déjà révélé être un joueur de «qualité supérieure» à l’entraînement.

Le spécialiste de la BBC Sport, Danny Murphy, a également félicité le meneur de jeu des Spurs et a déclaré qu’il était un joueur «intelligent» qui «commençait à ressembler à un bon joueur».

Alors que les Spurs ont été contraints à une reprise de la FA Cup ce week-end, Lo Celso a réalisé une solide performance alors que l’équipe de Jose Mourinho a enregistré un match nul 1-1 à Southampton.

Cette performance à St Mary était peut-être la meilleure performance de Lo Celso avec un maillot des Spurs et Winks n’a pas été surpris, car il l’a vu à l’entraînement.

“C’est un très bon joueur”, a déclaré Winks à The Evening Standard. “Il montre ses qualités maintenant, il a lui-même une série de matchs et il contribue avec de très bons moments et évidemment des buts et des passes décisives.

“C’est un joueur de haut niveau que nous connaissions de toute façon en le voyant à l’entraînement.”

S’exprimant lors du match du jour (25/01/20 à 22h30), l’ex-homme des Spurs, Murphy, a également partagé des commentaires positifs sur Lo Celso après son affichage en FA Cup.

“Ils le font moins cher maintenant, n’est-ce pas alors qu’ils l’auraient fait en été”, a déclaré Murphy. “Il est intelligent. Il commence à ressembler à un bon joueur. “

Avec le départ bien documenté d’Eriksen à Spurs qui touche à sa fin, Jose Mourinho va avoir besoin de quelqu’un pour combler cette étincelle créative au milieu du parc.

Bien qu’Eriksen ne produise pas de marchandises depuis plusieurs mois maintenant, à long terme, il va manquer.

Mais Lo Celso montre des signes d’amélioration, il montre qu’il apprend, ce qui n’est que positif pour les fans des Spurs, car ils n’auront peut-être pas besoin de se lancer sur le marché pour remplacer l’international danois s’il peut produire les marchandises.

