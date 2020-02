Winterburn: Arsenal face à un gros appel contre un duo d’attaquants clés

Date de publication: samedi 22 février 2020 2:09

Arsenal la légende Nigel Winterburn affirme que son ancien club fera face à une grande décision sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang cet été, l’attaquant entrant dans les 12 derniers mois de son contrat.

Aucun accord n’a été conclu sur un nouvel accord et des questions continuent d’être posées sur l’avenir de l’attaquant prolifique dans le nord de Londres.

Certains ont suggéré qu’Arsenal devrait permettre au joueur de 30 ans de résilier son contrat, plutôt que de risquer de se séparer de sa force d’attaque la plus productive.

Et Winterburn admet que c’est une décision difficile à prendre.

Il a déclaré à Genting Bet: «J’espère qu’Aubameyang sera un joueur d’Arsenal la saison prochaine mais ils ont une décision à prendre.

«Arsenal n’a jamais été un gros club dépensier. Son contrat est en place la saison prochaine et ils ne laisseront pas quelqu’un reconduire leur contrat, même s’ils ont peu de possibilités s’il veut le faire.

“Si l’indication est qu’il ne va pas signer, ils devront peut-être saisir l’occasion et dire” oui, nous allons prendre 40 millions de livres sterling ou autre “. Je ne pense pas qu’ils obtiendront 70 ou 80 dont ils parlent avec un an à gauche pour un joueur qui arrive à 31 ans.

“Pour moi, c’est plus important si le joueur veut rester, qui vient appeler en été, et Arsenal prend-il le risque ou peut-il le convaincre de signer un nouveau contrat?” Pour le moment, il est si difficile d’appeler. “

Un autre de ceux qui ont vu un mouvement régulièrement discuté est Mesut Ozil, avec le vainqueur de la Coupe du monde également lié à des termes jusqu’en 2021, un accord qu’il entend honorer.

Et Winterburn ne s’attend pas à ce qu’Arsenal profite du meneur de jeu, qui a redécouvert une forme sous Mikel Arteta.

Il a ajouté: “Je ne pense pas qu’il y ait un cas où Mesut Ozil partira en été. Je pense que Mesut Ozil a dit “je reste, je vois mon contrat”. Et Arsenal lui a offert l’affaire. Il ne sera pas forcé de sortir si le club ne le veut pas.

“Les performances d’Ozil se sont améliorées. Cela ne fait aucun doute. Mais, encore une fois, si vous voulez voir une représentation de 90 minutes de Ozil, vous allez être déçu. Ce n’est pas ce type de joueur. Il est dans le jeu pendant 10 minutes, il peut alors disparaître un peu, mais il revient dans le jeu.

«Mais si vous lui donnez suffisamment de balle, il créera quelque chose pour vous. Mais est-ce suffisant pour le manager actuel, et peut-il faire un peu plus défensivement?

“Vous n’allez jamais faire plaquer Ozil, mais peut-il se positionner pour ralentir l’opposition ou aller appuyer correctement quand le manager veut que vous appuyiez?”

“Je pense que ce sont les questions qui seront posées par Arteta à Ozil, pour suggérer s’il joue plus régulièrement et quelle implication il aura la saison prochaine, ce qui pour moi est plus intriguant.”

