Wolverhampton Wanderers contre Manchester United

Les signes sont de mauvais augure pour Manchester United alors qu’ils affrontent Wolverhampton Wanderers au troisième tour de la FA Cup samedi.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer y a perdu deux fois la saison dernière, les deux fois remarquablement de la même manière, et n’a pas réussi à les battre en août lorsque les hôtes étaient franchement pauvres.

Ajoutez à cela le fait que Paul Pogba et Scott McTominay sont blessés, ainsi qu’Anthony Martial ayant une maladie, et le paysage semble prévisible, sombre, inquiétant.

C’est ce que Solskjaer est susceptible de présenter lorsque United rencontrera le côté des Midlands.

Bien sûr, United pourrait réussir, marquant en premier et ressentant un sentiment de confort dans un match que les Wolves ne seront pas aussi désespérés de gagner qu’ils ne l’étaient pour le quart de finale de mars.

Mais jetez un œil à ce duo de milieu de terrain de Fred et Andreas Pereira et demandez-vous: qu’est-ce que je ressens? Vous avez peur, non? Inquiet du manque de contrôle et de propulsion avant. Inquiets à l’idée de Ruben Neves, Joao Moutinho et Leander Dendoncker dépassent et dépassent leurs homologues, le tout dans le contexte de ce Molineux inexplicablement méchant. C’est un sentiment inquiétant – semblable à ce que je ressentais quand United jouait Blackburn Rovers vers 2007.

Je me trompe peut-être, mais les signes pour moi, et bien d’autres, ne sont pas bons du tout.