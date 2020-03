WOLVERHAMPTON, ANGLETERRE – 07 MARS: Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers est remplacé par son coéquipier Adama Traore lors du match de Premier League entre Wolverhampton Wanderers et Brighton & Hove Albion à Molineux le 07 mars 2020 à Wolverhampton, Royaume-Uni. (Photo de Matthew Lewis / .)

Wolverhampton Wanderers perd des points vitaux alors qu’il se hisse à la cinquième place de la Premier League après un match nul sans but contre Brighton. Sheffield United est maintenant à égalité de points avec les Wolves, mais Sheffield joue ce dimanche et pourrait dépasser Wolverhampton. Manchester United n’est qu’à un point des Wolves et a également un match en main.

Wolverhampton Wanderers perd des points vitaux dans sa chasse à la Ligue des champions

Ce résultat était surprenant, car Brighton était hors de forme depuis un certain temps et les Wolves devaient remporter une victoire dominante. Cependant, aucun camp n’a bien joué, enregistrant seulement un tir dans chaque moitié. En première période, Davy Propper de Brighton a tiré de loin, troublant à peine Rui Patricio. En seconde période, Raul Jimenez, des Wolves, a également réussi un tir, mais encore une fois, il n’a pas été impressionnant et a frappé le gardien Matt Ryan. Le seul autre moment notable du match a été le tir de Leander Dendoncker qui a presque gagné les Wolves au coup de sifflet, mais il a franchi la barre transversale.

Ce match ne reflétait pas du tout les positions des deux équipes sur la table. Les deux ressemblaient à des équipes sans inspiration, mais les Wolves se battent pour une place en Ligue des champions, tandis que Brighton lutte contre la relégation. Brighton n’a pas encore gagné en 2020.

Occasion manquée?

Les loups ne ressemblaient pas à la même équipe qui avait réussi un doublé contre Manchester City plus tôt cette saison. Cela aurait dû être un jeu de routine, mais au lieu de cela, cela s’est transformé en un tirage bâclé. Les Wolves ont disputé 47 matchs cette saison, mais le manager Nuno a nié que ce match était le résultat de la fatigue.

Si les Wolves avaient réussi le résultat escompté et gagné, ils seraient passés en quatrième position et se seraient qualifiés pour la Ligue des champions. Ils ont juste raté leur chance. Si Manchester City perd son attrait et est banni de la compétition européenne, la cinquième place pourrait suffire.

Adama Traore donne une autre grande performance

Ils semblaient plus brillants quand Adama Traoré est entré en jeu en seconde période. Il avait une main dans leur seul effort sur la cible. Les loups ont commencé à sembler inspirés vers la fin du jeu, essayant de pousser pour un gagnant, aidé par le jeu de Traoré, mais ils n’ont pas pu terminer et le jeu s’est terminé par un match nul. Traoré a brillé pour les Wolves cette saison, mettant en scène de nombreux joueurs du match et jouant un rôle clé dans leur élan en Ligue des champions.

Réactions du gestionnaire

Nuno, le manager de Wolverhampton Wanderers: «Nous n’avons pas été aussi performants que nous le voulions. Ce fut un match difficile contre une très bonne équipe. Ils étaient organisés, mais nous aussi. C’était un jeu de pas trop de chances. C’est d’où nous venons. Nous avons commencé il y a trois ans et nous continuons à construire, en essayant toujours de maintenir le niveau de performance. Je pense qu’aujourd’hui nous ne l’avons pas fait, et nous devons nous améliorer pour le prochain. “

Le directeur de Brighton, Graham Potter: «Il était important pour nous de garder une feuille blanche. Nous avons participé à un match contre une équipe avec beaucoup de joueurs dangereux, mais nous les avons limités à pas trop d’occasions claires. Nous avons bien fait. Défensivement, nous sommes vraiment satisfaits. C’était un effort collectif. Avec la qualité qu’ils ont, ils peuvent vous mettre dans des endroits dangereux. Nous avons participé au match. Nous avons essayé de jouer et d’attaquer quand nous le pouvions. Nous avons eu des opportunités mais ce n’était pas le cas. Nous allons vraiment de l’avant avec une feuille blanche – nous n’en avions pas eu depuis un moment. Tous les matchs de cette ligue sont assez brutaux. Nous devons juste continuer à travailler, à nous battre et à nous préparer pour le prochain match. »

Photo principale