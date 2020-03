Crédit photo: .

Interrogé sur la pression de plus de matches que représente la Ligue Europa, le manager de Burnley Sean Dyche a donné une réponse honnête et intéressante.

Wolverhampton Wanderers prospère malgré les pressions de la Ligue Europa

“C’est difficile pour les joueurs car ils obtiennent constamment un barrage de ‘trop de matchs et’ Europa ‘- ils avaient l’air un peu plats”, a-t-il déclaré à TalkSport après la défaite 4-2 de son équipe contre le nouveau promu Fulham au début de la Saison 2018/19.

«Tout le bruit extérieur vient de réduire notre performance aujourd’hui et cela a fait un peu contre Watford. Nous avons le défi évident des chiffres. Nous n’avons pas eu autant d’acteurs sur le marché que nous le voulions. Nous savions que nous avions besoin de plus et c’est clair. Ce sont des faits, pas des excuses.

“Il y a un sentiment constant que le message est:” trop de jeux “, et c’est beaucoup de jeux. Il y a aussi beaucoup de voyages. Mais c’est là que vous devez être mentalement difficile. C’est nouveau pour eux, c’est un nouveau défi pour nous tous – les périodes de récupération, le fait que nous avons un autre gros match à venir. C’est ainsi que nous relevons ce défi. Mais nous manquons de chiffres à la minute et cela en fait un défi de plus. “

Les clubs ont lutté dans le passé avec une pression supplémentaire

Pour tous les avantages de jouer au football européen, à la fois sur le terrain et en dehors, la Ligue Europa met-elle à rude épreuve les équipes qui ne possèdent pas la profondeur et la force des équipes des «six grands» de la Premier League? Dyche semble le penser et il est révélateur que la période la plus difficile de Burnley depuis sa promotion en Premier League en 2016 ait coïncidé avec plus de matches et un début de saison plus précoce en raison de la qualification en Ligue Europa.

Ainsi, vous auriez été pardonné de craindre qu’un sort similaire n’arrive aux Wolverhampton Wanderers. Après une première saison époustouflante de retour en Premier League qui les a vus terminer septième et sceller le football européen pour 2019/20, les éloges des hommes de Nuno Espirito Santo étaient pleinement justifiés, mais de plus grands défis attendaient.

Les loups pourraient-ils conserver leur forme de ligue? Comment l’équipe ferait-elle face à un début de saison plus précoce et à plus de matches en raison de la Ligue Europa? De nombreuses autres équipes ont conclu que la compétition affectait négativement leur forme de ligue alors que la pression physique sur l’équipe augmentait. La façon dont les loups le géreraient serait particulièrement intrigante.

Au départ, les signes n’étaient pas bons. La saison des Wolves a commencé le 25 juillet avec une victoire de qualification 2-0 en Ligue Europa contre les Croisés irlandais, mais, après avoir disputé huit matchs en août seulement, leur forme de ligue a commencé à chuter. Il n’y a pas eu de victoire lors de leurs six premiers matchs et des résultats tels qu’une défaite à domicile 5-2 contre Chelsea, une défaite 3-2 contre Everton et des matchs nuls contre Burnley et Crystal Palace ont commencé à inquiéter les fans des Wolves que leur équipe était sur une longue saison. .

Pourtant, la forme s’est bientôt retournée. Une superbe victoire 2-0 à Manchester City et de nouvelles victoires contre Aston Villa, Bournemouth et West Ham ont lancé la saison des Wolves. Tout cela, et ils progressaient aussi en Ligue Europa. Après s’être qualifiés pour la phase de groupes, l’équipe de Nuno a remporté des victoires impressionnantes à l’extérieur à Besiktas et Slovan Bratislava, ce qui les a aidés à passer aux huitièmes de finale au galop.

Trois mois plus tard, les loups ne se contentent pas de maintenir leur succès de l’année dernière, mais ils s’améliorent également. Ils occupent le sixième rang en Premier League, à seulement trois points de Chelsea, quatrième, et sont de sérieux prétendants au football de Ligue des champions la saison prochaine, en particulier avec l’interdiction européenne de Manchester City, ce qui signifie que la cinquième place pourrait être suffisante pour se qualifier pour la compétition en 2020/21.

De plus, les loups prospèrent en Ligue Europa. Une superbe victoire 4-0 sur l’Espanyol lors du match aller de ses 32 derniers matches à élimination directe a pratiquement scellé sa place au tour suivant, ce qui a été confirmé plus tard malgré la défaite 3-2 au match retour. Ils affronteront désormais Olympiakos, vainqueurs d’Arsenal, au prochain tour et ont une réelle chance d’aller loin dans la compétition.

Après les frissons de la dernière campagne, les Wolves connaissent une saison encore meilleure cette fois-ci. Pourtant, ce qui est intéressant, c’est comment ils l’ont fait. Qu’est-ce que Nuno Espirito Santo a fait différemment pour s’assurer que son équipe n’a pas subi le même sort que d’autres équipes qui ont eu du mal à faire face aux exigences de jouer plus de matchs en raison du football européen?

Les travaux ont commencé l’été. Conscient de l’encombrement des projecteurs qui était sur eux cette saison, Nuno s’est assuré que la profondeur et la qualité de son équipe seraient améliorées. Après avoir recruté Raul Jiminez et Leander Dendoncker sur des contrats permanents, Patrick Cutrone a été recruté par l’AC Milan pour 16 millions de livres sterling, tout comme le jeune attaquant talentueux Padro Neto de la Lazio pour une figure similaire. Le milieu de terrain Bruno Jordao et l’attaquant Renat Dadashov sont également arrivés à Molineux.

Un été chargé a aidé à renforcer l’équipe attaquante des Wolves et leur a permis de faire face à la pression physique et mentale des matches supplémentaires plus facilement. Mais Nuno n’y était pas arrivé. Il y a eu d’autres ajouts en janvier lorsque l’ailier Daniel Podence est arrivé d’Olympiakos pour 16 millions de livres sterling et Luke Matheson, 17 ans, qui a marqué le vainqueur pour Rochdale à Old Trafford en Coupe de la Ligue plus tôt cette saison, a été signé pour 1 million de livres sterling.

Ces ajouts ont donné à Nuno la liberté de faire tourner son équipe davantage dans différentes compétitions. Et bien que les stars de la saison dernière, Jiminez, Diego Jota, Ruben Neves et Joao Moutinho aient été à nouveau les hommes clés cette saison, la profondeur supplémentaire de l’équipe a réduit la pression et la charge de travail et leur a permis de rester frais et de s’épanouir.

Et le style de jeu? Alors que les Wolves ont connu le succès dans le championnat avec une approche basée sur la possession, le passage à un style plus contre-attaquant a été essentiel à leur succès. Le rythme et la ruse d’Adama Traoré ont également été importants non seulement pour fournir aux loups une menace dynamique sur le flanc, mais aussi pour créer de l’espace pour les autres en raison de l’attention qu’il reçoit des défenseurs de l’opposition. Jimenez et Jota, jumelés à l’avance, ont particulièrement apprécié cette liberté, tous deux profitant de leurs meilleures saisons en Angleterre à ce jour.

En conséquence, les loups ont plus de coups mais se révèlent plus cliniques, bien qu’ils aient moins de possession. Ils ont marqué en moyenne 1,24 buts par match en 2018/19 mais cette saison, ce nombre est passé à 1,46. Ils se sont également considérablement améliorés en ce qui concerne l’intention sur le ballon. La saison dernière, leur moyenne de dribbles par match était de 8,7 mais en 2019/20, ils dépassent de loin la Premier League en ce qui concerne cette métrique (13,9). L’émergence de Traoré, le meilleur dribbleur de la ligue, en a été la clé.

Les loups se sont également resserrés défensivement. La préférence de Nuno pour un système de bloc bas 5-3-2 avec Matt Doherty et Jonny Castro en tant qu’ailiers fournit non seulement un soutien pour les phases d’attaque en portant le ballon en diagonale vers le but et en faisant le lien avec des personnes comme Traoré, Jimenez et Jota. , mais cela les aide également à annuler les attaques de l’opposition en forçant les adversaires sur le terrain. L’effet est clair, les Wolves concédant moins de tirs par match cette saison (11,5) qu’en 2018/19 (12,2).

Nuno utilise les signatures faites l’été dernier et dans la fenêtre de janvier pour non seulement aider les loups à faire face à la pression supplémentaire du football européen, mais aussi à améliorer leur efficacité en tant que camp avec une qualité supplémentaire.

La preuve est là pour voir. Les loups s’améliorent. Et il y a de fortes chances que leur amélioration se traduise par le football en Ligue des champions la saison prochaine.

