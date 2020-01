Wolverhampton Wanderers signe le jeune Leonardo Campana

GDYNIA, POLOGNE – 14 juin: Leonardo Campana de l’Équateur gestes après le match de barrage pour la troisième place de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2019 entre l’Italie et l’Équateur au stade de Gdynia le 14 juin 2019 à Gdynia, Pologne. (Photo par TF-Images / .)

Les loups ont terminé leur première signature de l’été, confirmant l’arrivée du jeune Leonardo Campana.

Les loups signent le jeune Leonardo Campana

Bien noté

Les meilleurs éclaireurs considèrent bien Leonardo Campana, malgré le fait que le joueur fasse peu d’apparitions pour son ancien club le Barcelona SC.

Il a marqué quatre buts en 21 apparitions la saison dernière, alors que Barcelone a terminé 2e du meilleur vol de l’Équateur.

Le joueur de 19 ans a également disputé quatre matches avec son Équateur natal, mais n’a pas encore marqué pour l’équipe nationale.

Campana devra gagner sa place dans l’équipe première des Wolves, avec Raul Jimenez l’attaquant incontesté de premier choix.

Campana compte les jours

S’exprimant sur le site Web des Wolves à propos de son arrivée, Campana a déclaré: «Je suis très heureux d’être ici, et j’attends et je compte les jours pour jouer au stade pour les fans incroyables que vous avez.

«Je suis ici depuis seulement une journée, mais je suis le club depuis un certain temps. Je suis sur leurs réseaux sociaux, donc je connais le groupe et qui sont tous les joueurs.

“Je sais qu’ils s’entendent très bien, et les installations sont incroyables, elles sont magnifiques, et j’ai hâte de commencer à jouer ici.

«Je suis ravi du travail accompli par l’équipe cette saison. Je sais qu’ils se soutiennent mutuellement, leur relation avec le manager est bonne et je sais que tous les joueurs s’entendent très bien.

De plus, le joueur de 19 ans a déclaré qu’il avait envie de travailler dur et d’essayer de gagner une place du côté de Nuno Espirito Santo: «Mon objectif est de gagner ma place sur le terrain et d’essayer de jouer à chaque match. Je veux faire mon travail, qui consiste à marquer des buts, à bien jouer et à être un joueur d’équipe pour aider l’équipe à gagner – car c’est ce que nous voulons tous. »

Photo principale